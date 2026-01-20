Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

Blaise Bellville, Gründer und CEO von Boiler Room, hat die Streaming-Plattform verlassen. Ein Sprecher der Firma bestätigte den Abschied von Bellville, der das Unternehmen offiziell bereits im Dezember 2025 verließ. In versendeten Stellungnahmen wurde seine Rolle in der Entwicklung der Plattform hervorgehoben und ihm alles Gute für die Zukunft gewünscht. Ein Nachfolger ist derzeit noch nicht bekannt. Die Leitung übernimmt vorerst ein internes Führungsteam.

Bellville hat Boiler Room 2010 gegründet und aus einem kleinen DIY-Livestream-Projekt eine der wichtigsten Online-Broadcast-Plattformen für elektronische Musik weltweit gemacht. Unter seiner Führung entwickelte sich das Projekt von einer nischigen Underground-Übertragung zu einer globalen Institution, die maßgeblich beeinflusste, wie elektronische Musik konsumiert wird. Legendäre Sets von Künstlern wie Carl Cox, Kaytranada oder Fred again.. erreichten ein Millionenpublikum und machten die Marke zu einem Synonym für moderne Clubkultur. Bellvilles Rücktritt folgt auf eine Kürzung von Stellen im Unternehmen im Zuge der jüngsten Umstrukturierungen.