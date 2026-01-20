Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

Jakob Senger

Blaise Bellville, Gründer und CEO von Boiler Room, hat die Streaming-Plattform verlassen. Ein Sprecher der Firma bestätigte den Abschied von Bellville, der das Unternehmen offiziell bereits im Dezember 2025 verließ. In versendeten Stellungnahmen wurde seine Rolle in der Entwicklung der Plattform hervorgehoben und ihm alles Gute für die Zukunft gewünscht. Ein Nachfolger ist derzeit noch nicht bekannt. Die Leitung übernimmt vorerst ein internes Führungsteam.

Bellville hat Boiler Room 2010 gegründet und aus einem kleinen DIY-Livestream-Projekt eine der wichtigsten Online-Broadcast-Plattformen für elektronische Musik weltweit gemacht. Unter seiner Führung entwickelte sich das Projekt von einer nischigen Underground-Übertragung zu einer globalen Institution, die maßgeblich beeinflusste, wie elektronische Musik konsumiert wird. Legendäre Sets von Künstlern wie Carl Cox, Kaytranada oder Fred again.. erreichten ein Millionenpublikum und machten die Marke zu einem Synonym für moderne Clubkultur. Bellvilles Rücktritt folgt auf eine Kürzung von Stellen im Unternehmen im Zuge der jüngsten Umstrukturierungen.

Blaise Bellville (Foto: LinkedIn/Presse)

News

Weiterlesen

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

News
Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

News
Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.

Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen
Babis Panagiotidis alias DJ Babis Cloud (Foto: Instagram/Z-Bau)

Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

News Paul Sauerbruch -
Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.
Die Diskussion findet mit Henrik von Holtum, Annekathrin Kohout & Juliane Liebert statt (Foto: taz/DSC, Allgeier, Julianeporträt)

taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

News Paul Sauerbruch -
Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.
Paul Kalkbrenner bei einem Auftritt im September 2025 in Spanien (Foto: Instagram/iampaulkalkbrenner)

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

News Paul Sauerbruch -
Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
DJ Hell (Foto: Max Attila Bartsch)

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Maximilian Fritz -
Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
Der Umzug zur Luzerner Fasnacht 2023 (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

News Michael Sarvi -
Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
Am Green Floor der Renate werden Renovierungsarbeiten vorgenommen (Foto: Instagram/renate.berlin)

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

News Paul Sauerbruch -
Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
Die Stadt Schwelm (Foto: Schwelm.de)

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

News Jakob Senger -
In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
Das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg (Foto: Joana Pratschke)

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

News Michael Sarvi -
Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv