Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

Jakob Senger

Im westfälischen Schwelm sollen zukünftig Technopartys stattfinden. Die beiden Freunde Daniel Airich und Dominique Lindenau wollen mit „Hardcore, Techno und Psy” das lokale Nachtleben bereichern. Das Projekt soll aber auch Lärmschutz, Security und eine geregelte Abreise umfassen, um so den behördlichen Gegenwind zu minimieren.

Aktuell gibt es in der 30.000-Einwohner:innen-Stadt, die etwa 20 Autominuten von Wuppertal entfernt liegt, kein Angebot für elektronische Musik. Das nötige Equipment, um das zu ändern, sei allerdings bereits vorhanden, so Airich und Lindenau. Um städtische Unterstützung und eine geeignete Location bemühe man sich außerdem gerade. Und: Die Resonanz sei so weit gut, sagt Initiator Daniel Airich.

Schwelm ist eine westfälische Stadt an der Grenze zum Rheinland. Im nächstgrößeren Wuppertal hat Dezember 2023 das Open Ground in einem ehemaligen Weltkriegsbunker eröffnet. Mit der verhinderten Schließung des U-Clubs gab es kürzlich eine weitere gute Nachricht für das Nachtleben in der Region.

Die Stadt Schwelm (Foto: Schwelm.de)

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.

Das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg (Foto: Joana Pratschke)

Das Team von Bandcamp (Foto: Bandcamp)

Das Pearls in Nabburg (Foto: Google Maps)

Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Mavi De Mars, 2022 (Foto: Presse/Facebook)

Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

