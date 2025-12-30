Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

Paul Sauerbruch

Der Wuppertaler U-Club will sich nun doch gegen die angekündigte Schließung wehren. Ursprünglich hieß es, „dass aufgrund gestiegener Kosten und eines veränderten Ausgehverhaltens ein wirtschaftlicher Betrieb des U-Clubs nicht mehr möglich sei”. Junge Abgeordnete der Stadt Wuppertal starteten daraufhin eine Initiative, um über mögliche Unterstützung zu sprechen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: Die Stadt hat kein Geld, um den U-Club zu fördern. Dennoch gründeten die Betreiber:innen einen gemeinnützigen Verein als Basis für Förderanträge.

„In der Zwischenzeit sind Privatleute, Künstler und Unternehmen auf uns zugekommen und haben gefragt, was sie tun können”, heißt es von Seiten des U-Clubs. Ziel sei es nun, genügend Fördermitglieder und Spenden zu sammeln, „um 2026 zu überbrücken – so lange, bis wir Förderungen aus Bundes- und Landesmitteln beantragen können und damit eine langfristige Perspektive für den U-Club schaffen.” Ob das gelingt, ist offen. Aktuell soll am 31.12.2025 die letzte offizielle Veranstaltung stattfinden.

Der U-Club in Wuppertal zählt seit den 1990er-Jahren zu den prägenden Adressen für Clubkultur in Nordrhein-Westfalen. Über die Jahre standen hier Techno, Drum’n’Bass, Hip-Hop und Reggae auf dem Programm; internationale Gäste traten ebenso auf wie lokale Künstler:innen. So entwickelte sich der Club zu einem wichtigen Ort für elektronische und experimentelle Musik. Den Spendenlink und Infos zur Fördermitgliedschaft findet ihr hier.

U-Club in Wuppertal (Foto: Instagram / @butanclubofficial)

News

Weiterlesen

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

News
Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

News
Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.

Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres

Ein Jahr, unzählige Releases – und nur wenige haben wirklich gezündet. Diese Alben sind bei uns hängen geblieben.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Ken Downie: Gründer von Ambient-Trio The Black Dog verstorben

Mit seinen Produktionen zwischen Ambient, Techno und Experimental setzte Ken Downie Maßstäbe auch abseits des Dancefloors.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

Mit dem glimmer soll in Hamburg ein neuer Club in der HafenCity eröffnen. Das Konzept verbindet Clubnächte, Konzerte und weitere Formate.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Renate: Berliner Club muss doch nicht schließen

Gute Nachrichten für die Berliner Clubszene. Die Renate verabschiedet sich nach einer Einigung mit dem Eigentümer doch nicht zu Silvester.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Berlin: Handgranaten-Anschlag auf Kreuzberger Bar

In den letzten Monaten häufen sich Schießereien und Übergriffe auf Gewerbetreibende in Berlin. Nun explodierte ein Sprengsatz in Kreuzberg.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

„Trance Started Here”: Mini-Doku zu den Anfängen von Goa veröffentlicht

In Indien formten Pioniere wie DJ Laurent und Frisko das Genre. Aber auch Kraftwerk hatten ihren Anteil an der Entstehung von Goa.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

News Jakob Senger -
Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.

[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres

News Die Redaktion -
Ein Jahr, unzählige Releases – und nur wenige haben wirklich gezündet. Diese Alben sind bei uns hängen geblieben.
Ken Downie (Foto: Instagram/ The Black Dog)

Ken Downie: Gründer von Ambient-Trio The Black Dog verstorben

News Michael Sarvi -
Mit seinen Produktionen zwischen Ambient, Techno und Experimental setzte Ken Downie Maßstäbe auch abseits des Dancefloors.
Der Kulturort Oberhafenquartier in Hamburg (Foto: Instagram/Oberhafenquatier)

glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

News Michael Sarvi -
Mit dem glimmer soll in Hamburg ein neuer Club in der HafenCity eröffnen. Das Konzept verbindet Clubnächte, Konzerte und weitere Formate.
Renate (Foto: Charlotte Elsen)

Renate: Berliner Club muss doch nicht schließen

News Michael Sarvi -
Gute Nachrichten für die Berliner Clubszene. Die Renate verabschiedet sich nach einer Einigung mit dem Eigentümer doch nicht zu Silvester.
Einst das Café Yörem, heute der Sinatra Club 04. Dort ist Dienstagfrüh eine Handgranate explodiert. (Foto: Google Street View)

Berlin: Handgranaten-Anschlag auf Kreuzberger Bar

News Jakob Senger -
In den letzten Monaten häufen sich Schießereien und Übergriffe auf Gewerbetreibende in Berlin. Nun explodierte ein Sprengsatz in Kreuzberg.
Screenshot: „How Trance Started” (YouTube/ Brain Fuel)

„Trance Started Here”: Mini-Doku zu den Anfängen von Goa veröffentlicht

News Jakob Senger -
In Indien formten Pioniere wie DJ Laurent und Frisko das Genre. Aber auch Kraftwerk hatten ihren Anteil an der Entstehung von Goa.
Das Team der Innsbruck Club Commission (Foto: ICC)

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

News Paul Sauerbruch -
Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv