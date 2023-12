Open Ground: Neuer Techno-Club eröffnet in Wuppertal

Am 8. Dezember eröffnet in Wuppertal das Open Ground, ein Techno-Club für bis zu 1200 Besucher:innen. Die Räume befinden sich sechs Meter unter der Erdoberfläche in einem Tiefbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der zwischen Wupper, Hauptbahnhof und Schwebebahnhof gelegen ist.

Der Club verfügt über einen Mainfloor namens Freifeld für bis zu 600 Tanzende und einen zweiten Floor namens Annex für bis zu 200 Gäste. Daneben gehört eine große Lobby und ein Hof für Raucher:innen zu der Anlage. Für den Bau des Eingangsbereichs musste eine 1,8 Meter dicke Betonplatte aus dem Bunker herausgesägt werden.

Beide Floors werden von Funktion-One-Systemen beschallt, für einen einzigartigen Sound sorgt eine 40 Zentimeter tiefe Dämmung, die Resonanzen auffängt. „The sound system is like nothing I’ve ever heard before”, schrieb dazu Surgeon, der mit Shackleton auf einer Pre-Party auflegte.

Der Club wird von Markus Riedel betrieben, sein Bruder Thomas Riedel ist Gesellschafter. Markus Riedel war lange im Hard Wax tätig. Anspruch und Programm des Berliner Plattenladens und -Vertriebs sollen auch im Open Ground gelten.

Das Open Ground wird freitags und samstags geöffnet sein, eventuell auch an Donnerstagen. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Unten findet ihr das Line-up für das offizielle Eröffnungswochenende.

8. Dezember



Freifeld:

Mark Ernestus, KAT7 (Gavsborg + Exile Di Brave), Mala, Josey Rebelle

Annex:

Struktur, Elke, Pretty Sneaky

9. Dezember



Freifeld:

Arthur, Tama Sumo, Calibre, Tasha

Annex:

Appleblim, DJ Pete, Stenny