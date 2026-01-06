Mitglied jetzt!
News

Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

Jakob Senger

Der Online-Musikdienst Bandcamp hat seit 2020 durch die Aktion Bandcamp Friday über 154 Millionen Dollar (circa 131 Millionen Euro) an Künstler:innen und Labels ausgeschüttet. Die Initiative, bei der Bandcamp für 24 Stunden auf seinen Umsatzanteil verzichtet, startete im Zuge der Corona-Pandemie, um Künstler:innen zu unterstützen, die in dieser Zeit auf Einnahmen durch Live-Shows und Touren verzichten mussten. Seitdem hat Bandcamp die Aktion weitergeführt. 2025 gingen an sechs Bandcamp Fridays über 19 Millionen US-Dollar (16 Mio. Euro) direkt an Artists und Labels.

„2025 war ein weiteres brillantes Jahr für Künstler:innen und Labels, gekrönt von unserem stärksten Freitag des Jahres, und wir freuen uns unglaublich darauf, der Community 2026 noch mehr Möglichkeiten zu bieten und nächstes Jahr auf acht zu expandieren”, so Bandcamp-Geschäftsführer Dan Melnick. Der erste Bandcamp Friday 2026 findet am 6. Februar statt. Weitere Termine hat Bandcamp bereits bestätigt.

Mit Bandcamp Clubs hat der Musikdienst im letzten Jahr außerdem ein neues Abo-Modell an den Start gebracht, dessen Abonnent:innen Zugriff auf eine monatliche Plattenauswahl und Listening-Events haben.

Bandcamp wurde 2008 gegründet. 2022 wurde der Musikdienst von Epic Games übernommen und 2023 an die Musiklizenz-Plattform Songtradr weiterverkauft. Das stieß aufgrund hoher Entlassungszahlen auf harte Kritik und hatte die Gründung der Gewerkschaft Bandcamp United zur Folge.

Bandcamp Geschäftsführer Dan Melnick (Foto: Presse)

News

Weiterlesen

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Initiator Armin Mostoffi über seine Berliner Silvesterparade: „Die Begeisterung der Kollektive hat uns beflügelt” 

Zum Jahreswechsel eine Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni? Das kann nur Armin Mostoffi. Hier erklärt er, was euch erwartet.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
