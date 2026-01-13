Mitglied jetzt!
Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Jakob Senger

Das Tony Wilson Archive versteigert Originalgegenstände von Factory Records und aus dem legendären Manchester-Club Haçienda. Unter den Angeboten befindet sich ein Originalposter von Joy Divisions erster Factory-Club-Performance aus dem Jahr 1978, das von der britischen Collage-Künstlerin Linder Sterling designt wurde. Außerdem zur Auktion stehen: ein BuzzcocksPoster sowie ein Magazin, eine Haçienda-Mitgliedskarte und ein als Weihnachtsgeschenk konzipierter Haçienda-Modellbausatz aus dem Jahr 1990. Die Startgebote der Inserate, die noch bis 19. Januar 2026 versteigert werden, rangieren zwischen 200 und 1000 britischen Pfund (230 und 1150 Euro).

Man sei sehr froh darüber, die Archivgegenstände von Factory Records und Haçienda anbieten zu können, so das Tony Wilson Archive. Erst im Oktober hat das Musikmagzin Wax Poetics eine Auktion mit Gegenständen aus der Tony-Wilson-Kollektion veranstaltet. Herzstück war ein typografiertes A4-Blatt, auf dem Joy Division die erste Amerika-Tour plante, welche aufgrund des Tods von Frontmann Ian Curtis jedoch niemals stattfand. 

Das Tony Wilson Archive ist nach dem gleichnamigen Musikmanager und Clubbetreiber benannt. Als Gründer von Factory Records und Haçienda nahm er entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Madchester-Szene Mitte der Siebziger. Als Manager betreute er unter anderem Bands wie Joy Division, New Order und Durutti Column. Wilson starb 2007 an den Folgen eines Herzinfarktes. Das Tony Wilson Archive wurde von dessen Sohn Oli Wilson ins Leben gerufen, unter dessen Namen auch die Auktion auf eBay stattfindet.

Zur Auktion kommt ihr unter dem folgenden Link.

Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

News Paul Sauerbruch -
Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
Ein Panel der Clubcommission (Foto: Presse)

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

News Jakob Senger -
Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
Das neueste Flagship-Modell von AlphaTheta, der CDJ-3000X (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

News Paul Sauerbruch -
Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
Eine Party von Radio 80000 im ZIRKA (Foto: radio80k.de)

Radio 80000: Community-Sender sucht neues Studio

News Paul Sauerbruch -
Die Münchner Radiostation sucht nach vier Jahren im Kulturzentrum ZIRKA nach neuen Räumen – in zentralerer Lage.
Ecstasy (Foto: Tumblr)

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News Jakob Senger -
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.
Der Noteinsatz in der Bar Le Constellation (Foto: Instagram/ wall)

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

News Michael Sarvi -
Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
Das Female* Producer Collective (Foto: Female* Producer Collective)

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

News Jakob Senger -
Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.

