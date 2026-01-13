Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Das Tony Wilson Archive versteigert Originalgegenstände von Factory Records und aus dem legendären Manchester-Club Haçienda. Unter den Angeboten befindet sich ein Originalposter von Joy Divisions erster Factory-Club-Performance aus dem Jahr 1978, das von der britischen Collage-Künstlerin Linder Sterling designt wurde. Außerdem zur Auktion stehen: ein Buzzcocks–Poster sowie ein Magazin, eine Haçienda-Mitgliedskarte und ein als Weihnachtsgeschenk konzipierter Haçienda-Modellbausatz aus dem Jahr 1990. Die Startgebote der Inserate, die noch bis 19. Januar 2026 versteigert werden, rangieren zwischen 200 und 1000 britischen Pfund (230 und 1150 Euro).

Man sei sehr froh darüber, die Archivgegenstände von Factory Records und Haçienda anbieten zu können, so das Tony Wilson Archive. Erst im Oktober hat das Musikmagzin Wax Poetics eine Auktion mit Gegenständen aus der Tony-Wilson-Kollektion veranstaltet. Herzstück war ein typografiertes A4-Blatt, auf dem Joy Division die erste Amerika-Tour plante, welche aufgrund des Tods von Frontmann Ian Curtis jedoch niemals stattfand.

Das Tony Wilson Archive ist nach dem gleichnamigen Musikmanager und Clubbetreiber benannt. Als Gründer von Factory Records und Haçienda nahm er entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Madchester-Szene Mitte der Siebziger. Als Manager betreute er unter anderem Bands wie Joy Division, New Order und Durutti Column. Wilson starb 2007 an den Folgen eines Herzinfarktes. Das Tony Wilson Archive wurde von dessen Sohn Oli Wilson ins Leben gerufen, unter dessen Namen auch die Auktion auf eBay stattfindet.

