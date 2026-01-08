Mitglied jetzt!
News

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

Jakob Senger

Der britische Verlag Velocity Press kündigt Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion an. Darin untersucht Autor Gianmarco Del Re, wie sich die ukrainische Musiklandschaft durch den russischen Angriffskrieg verändert hat. Er geht der Frage nach, wie sich Explosionen, Sirenen und artverwandte Kriegsgeräusche in der elektronischen Musik und in der Clubkultur widerspiegeln und wie sich daraus neue klangliche Realitäten ergeben.

Anhand von mehr als 300 Interviews zeichnet Del Re die Erfahrungen der Menschen im Umgang mit den feindseligen Lebensumständen nach: Musikproduktion auf dem Smartphone, Livestreams aus Bunkern und Festivals trotz Ausgangssperre. Das Buch versteht Sound als Dokument, künstlerische Praxis und kollektives Gedächtnis.

Gianmarco Del Re stammt aus Italien und ist eigentlich Künstler und Filmemacher. Er führt den Musikblog A Closer Listen, der sich auf experimentelle Musik konzentriert, und hat eine Radioshow auf Resonance FM. 2023 ist das Vorgängerbuch Ukrainian Field Notes erschienen, in dem er die Situation während des ersten Kriegsjahres schildert. Dazu erschien eine Compilation mit 86 Tracks von Künstler:innen aus der Ukraine.

Velocity Press ist ein unabhängiger britischer Verlag, der sich auf Musik-, Club- und Undergroundkultur mit einem Schwerpunkt auf elektronische Musik konzentriert. Das Buch erscheint am 6. März 2026 und lässt sich hier für umgerechnet 11,50 Euro vorbestellen.

Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

