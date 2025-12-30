[REWIND2025]: Die besten Mixe des Jahres

Floating Points ‪@ The Lot Radio‬ 11.07.2025

Live aus Greenpoint, Brooklyn, New York City. Floating Points wurde in das wiedereröffnete The Lot Radio eingeladen. 29 Grad hatte es an diesem Mittwoch in der Stadt, und genauso heiß servierte der promovierte Neurowissenschaftler seine Tracks.

Das Set fängt souly und funky an. Die ersten drei Tracks sind allesamt Singles auf Platte. Man könnte meinen, Floating Points wäre gerade von einer Digging-Tour aus dem Academy Record Annex die sechs Minuten zum The Lot Radio rübergelaufen und probiert jetzt seine Finds aus. Im Set ist auch ein kleines Easter Egg versteckt: Die erste Stunde sitzt Four Tet im Hintergrund und lauscht der Darbietung. Nach einer Stunde verschwindet er dann durch die Tür.

Musikalisch zwängt sich der Mancunian in kein Korsett. Nach einem unglaublichen kongolesischen Track folgt ein Bossa-Nova-Hit. Eine halbe Stunde später geht das Set in eine schöne housige Richtung. Immer mal wieder werden einzelne Tracks durch das Mikrofon angesagt. Zwischendurch ein toller Dub Track, dann wieder feinster Disco.

Das letzte Drittel ist nun ganz der elektronischen Musik gewidmet. Es wird schneller und härter. Von Jungle bis Groove mischt Floating Points vieles gekonnt. Nach zwei kurzen Stunden endet das Spektakel mit einem schön luftigen Lovers-Rock-Record. Der Kreis ist geschlossen, man floatet zum Ende hin. Eine elegante Klangreise unter der Leitung eines stilistisch ungebundenen Genies. Ferdinand Görig