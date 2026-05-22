Die Platten der Woche mit Function & Nastia Reigel, Katatonic Silentio, Kolter, Ottagone und Special Request

Sind wir nicht alle auf der Suche nach dem geheimen Ort, an dem wir ankommen, uns verorten, erden und zugleich auch erheben können? Paradise Mountain wirkt wie ein Spaziergang durch einen geheimen Garten, fernab des Alltagslärms. Irgendwo zwischen Ambient, subtiler Electronica und einem kaum greifbaren, weltmusikalischen Echo entfaltet Katatonic Silentio eine Klangsprache von bemerkenswerter Eleganz.

Das Album prägen eine geduldige kompositorische Entwicklung, schwebende Harmonien und eine meditative Tiefe, die sich erst mit der Zeit öffnet. Der Opener „Primordial Blossom” macht seinem Namen alle Ehre: perlende Figuren steigen auf und ab, wie Licht, das sich durch Blätter bricht. Es ist ein Aufblühen, organisch, atmend, von leiser Schönheit. „Secret Garden” verdichtet diese Stimmung weiter – geschichtete elektronische Flächen, zurückhaltend und geheimnisvoll, wie ein Ort, den man eben nur zufällig findet und intuitiv für sich behalten möchte. Mit „Archipelago” kommen Bewegung und Erdung ins Spiel: elektronische Wassertropfen, die sich allmählich zu einem fast tribal anmutenden Rhythmus verdichten. Ein Höhepunkt des Albums – fließend, hypnotisch, fein austariert. „The Only Way Out” baut etwas Spannung auf: ein langsam wachsender Puls, jetzt ein perlendes Piano, ein paar Acid-Klänge in der Ferne – nicht als ein Statement, sondern als etwas Flüchtiges.

Besonders faszinierend sind die Versionen von „Is Through”. Die „Eden Version” schwebt auf einem tiefenentspannten Rhythmus, umgeben von weiten Klangflächen, in denen sich Assoziationen an den Ruf eines Muezzins ebenso finden lassen wie spirituelle Übergangsräume. Früher fiel solche Musik auch unter die Kategorie New-Age. Die „Land of Nod Version” wirkt nomadisch – Klänge von weit her, nordafrikanische Anmutungen.

Den Abschluss bildet „El Baile de Icaros” – ein musikalisches Glasperlenspiel. Eine ferne, verheißungsvolle Frauenstimme trägt den Track, ruhig und rhythmisch, entspannend und gleichzeitig vorwärtsdrängend. Ein letzter Tanz im Halbschatten, bevor der geheime Garten sich wieder schließt.

Paradise Mountain ist elektronische Musik der Extraklasse: fein produziert, frei von Effekthascherei. Perfekt für stille Stunden, für das Umherwandern im Grünen – real oder imaginiert. Liron Klangwart

<a href="https://katatonicsilentio.bandcamp.com/album/paradise-mountain">Paradise Mountain by Katatonic Silentio</a>