Dezember 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Robert Leiner – Visions Of The Past (Apollo) [Reissue]

Rückblende ins Jahr 1994: Einerseits war Techno dabei, erwachsen zu werden, das Genre suchte seine kreative Freiheit. Man begann, von „Listening Techno” zu sprechen. Auf der anderen Seite begann der Sellout immer groteskere Blüten zu treiben. Es ist die Zeit stilprägender Alben wie Surfing on Sine Waves von Polygon Window oder 76:14 von Global Communication. Nicht ganz so bekannt ist Visions Of The Past von Robert Leiner, das im Februar 1994 auf dem R&S-Unterlabel Apollo erschienen ist.

Robert Leiner, heute ist er 59 Jahre alt, wuchs im schwedischen Göteborg auf. Dort war er DJ und hatte sich bereits ein Heimstudio aufgebaut. Zu Beginn der Neunziger zog er nach Belgien. Der Anlass war ein Stellenangebot als Studiomanager bei R&S, dem damals vermutlich größten Technolabel weltweit. Man darf wohl annehmen, dass Leiner mit dem neuen Job die Hoffnung verband, selbst auf R&S veröffentlichen zu können. So kam es jedenfalls. Es erschienen eine Reihe erfolgreicher Maxis unter dem Namen The Source Experience. Unter dem Pseudonym Source produzierte er 1993 sein erstes Album mit dem Titel Organized Noise, das Elemente aus Hardcore, Breakbeat, Trance oder Acid mit komplexen Soundscapes verband.

Und dann erschuf Leiner mit Visions Of The Past sein Opus magnum. Heute steht diese Platte in einer Reihe mit klassischen Techno-Alben der frühen bis mittleren Neunziger. Der Opener „Out Of Control” beginnt mit einem Sample aus der US-Science-Fiction-Hörspielreihe X Minus One: „These are stories of the future, adventures in which you’ll live in a million could-be years on a thousand may-be worlds.” Die Stücke der Platte tragen Titel wie „Visions Of The Past”, „To Places You’ve Never Been”, „Dream Or Reality” oder „From Beyond And Back”. Musikalisch unternimmt Robert Leiner eine Reise ins Unbekannte. Ob Vergangenheit oder Zukunft, Traum oder Realität – es verschwimmt. Ein klassisches Ambient-Album ist Visions Of The Past nicht. Dieser rund 70-minütige Trip wirkt umso soghafter, weil sich seine Klangpartikel wie in Zeitlupe bewegen. Dazwischen immer wieder ein fast körperlos wirkender Widerhall jener Sounds, die in der damaligen Clubmusik eine prominente Rolle spielten: Techno, Acid, Trance, Progressive House, was auch immer. Hört euch unbedingt „To Places You’ve Never Been” an. Wie wunderschön ist bitteschön dieser Track? Knapp 32 Jahre später hat er nichts von seiner Faszination eingebüßt.

Und was wurde aus Robert Leiner? Er verschwand erst einmal aus dem Rampenlicht und arbeitete viele Jahre nur noch hinter den Kulissen als Toningenieur. Holger Klein

<a href="https://robertleiner.bandcamp.com/album/visions-of-the-past-1994">Visions Of The Past (1994) von Robert Leiner</a>