„Trance Started Here”: Mini-Doku zu den Anfängen von Goa veröffentlicht

Jakob Senger

Mit Trance Started Here ist eine Mini-Doku zur Geschichte von Goa erschienen. Anhand von Archivmaterial und persönlichen Erinnerungen zeichnet sie nach, wie die Musiker Laurent, Frisko, Gil, Castle, Raja Ram sowie die deutschen Akteure Jörg und Antaro in den Achtzigern und frühen Neunzigern eine Musikbewegung starteten. Besonderes Gewicht legt das zehnminütige Video, das auf dem YouTube-Kanal Brain Fuel erschienen ist, auf die konkreten Praktiken des Auflegens: das Arbeiten mit Tape-Decks, das manuelle Schneiden und Neuarrangieren von Kassetten sowie die Entwicklung langer, fließender Sets.

Statt eine lineare Genre-Geschichte zu erzählen, zeigt das Video Goa-Trance als Ergebnis kollektiver Experimente, in denen technische Bedingungen, ästhetische Entscheidungen und soziale Konstellationen eng miteinander verknüpft waren. Ein wiederkehrender Referenzpunkt ist der Einfluss von Kraftwerk. Deren reduzierte, maschinelle Ästhetik und Verständnis von elektronischer Musik als eigenständige Klangsprache dienten vielen Beteiligten als Orientierung.

Die Mini-Doku zeigt, wie diese Ideen im indischen Goa aufgegriffen und mit Acid, frühem Techno und psychedelischen Elementen verbunden wurden – weniger als direkte Stilkopie denn als ästhetisches Modell für eine nicht-rockistische, vollständig elektronische Musik. Die Musiker wählten Goa bewusst als Standort. Günstige Lebensbedingungen, eine internationale Hippie-Community und die räumliche Distanz zu westlichen Club- und Marktlogiken schufen einen Freiraum für musikalische Experimente.

Die Strände fungierten als informelle Labore, in denen sich Musiker über längere Zeit aufhielten, Wissen austauschten und neue Formen des Auflegens erprobten. Das Video zeigt Goa-Trance damit als Ergebnis eines Zusammenspiels von Ort, Technik und transnationalen Einflüssen – weniger als klar abgegrenztes Genre denn als kollektive Praxis, aus der später Psytrance hervorging.

Die Mini-Doku „Trance Started Here” lässt sich hier abrufen.

Screenshot: „How Trance Started” (YouTube/ Brain Fuel)

L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

Auch das L.Ost befindet sich in der Krise. Aufgrund von Auflagen ist der Betrieb derzeit ausgesetzt, man ist auf Spenden angewiesen.

L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

Auch das L.Ost befindet sich in der Krise. Aufgrund von Auflagen ist der Betrieb derzeit ausgesetzt, man ist auf Spenden angewiesen.

Die Metro in Oldenburg: Club schließt nach 40 Jahren

Die Betreiber:innen des ältesten Clubs der Stadt – jahrzehntelang ein zentraler Ort der lokalen Subkultur – geben nach vielen Krisen auf.
Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

Bei der 30. Edition des hessischen Traditionsfestivals spielen unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos und Charlotte de Witte.
Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
Goa: 25 Tote nach Diskotheken-Brand

Die Polizei ermittelt nun gegen die Club-Betreiber, die nach dem Brand ins Ausland geflohen sind.
Tresor: Störer entkommt in Handschellen der Polizei

Bei der Suche nach dem Mann, der im Tresor zwei Gästinnen angegangen hatte, kam bisweilen sogar ein Helikopter zum Einsatz.
Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

Das Südpol steht erneut vor einer finanziellen Bewährungsprobe. Der Betrag muss bis Weihnachten zusammenkommen, um laufende Kosten zu decken.
