Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

Paul Sauerbruch

Das L.Ost aus Leipzig kämpft mit finanziellen Problemen und ruft auf Instagram zu Spenden auf. Bevor es zurück in den regulären Veranstaltungsbetrieb gehe, müsse das L.Ost eine Reihe behördlicher Auflagen erfüllen, was Zeit und Geld koste. Der Club, über dessen Eröffnung wir berichteten, befindet sich bereits nach zwei Monaten in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und steht damit exemplarisch für die angespannte Situation vieler Leipziger Clubs.

„Seit unserem Opening wurden uns massive Stolpersteine in den Weg gelegt. Wir stehen vor sich überschlagenden behördlichen Auflagen, die wir erfüllen müssen, bevor wir zurück in den regulären Veranstaltungsbetrieb gehen dürfen”, erklären die Betreiber:innen im Post.

„Das bringt unerwartet hohe Kosten mit sich, die uns als junges Team stark fordern. (…) Wir müssen schweren Herzens unseren Raum des Feierns und der Gemeinschaft geschlossen lassen! Um diese Phase zu überbrücken und die behördlichen Anforderungen vollständig finanzieren zu können, brauchen wir eure Hilfe”, heißt es weiter. Die Betreiber:innen hoffen, mit dem Aufruf laufende Kosten bis zum Ende des Jahres decken zu können, um 2026 wieder regulär veranstalten zu können.

Mit dem L.Ost ist der nächste Leipziger Club bedroht. Vor Kurzem berichteten wir über das Axxon N., das ein Insolvenzeröffnungsverfahren anmelden musste, sich also in einer schwierigen finanziellen Lage befindet.

Das L.Ost eröffnete Anfang Oktober im ehemaligen DUQO und startete mit der 77-stündigen Eröffnungsparty „The Reset”. Musikalisch liegt der Fokus auf Techno, ergänzt durch Drum’n’Bass, Trance und experimentelle elektronische Formate. Ein fest verbautes VOID-Soundsystem sowie Lichtinstallationen prägen das Konzept, das sich selbst als Teil von Leipzigs Underground versteht.

Spenden könnt ihr hier.

Das L.Ost (Foto: Ludwig Herrmann)

News

Weiterlesen

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

News
Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

News
Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.

Die Metro in Oldenburg: Club schließt nach 40 Jahren

Die Betreiber:innen des ältesten Clubs der Stadt – jahrzehntelang ein zentraler Ort der lokalen Subkultur – geben nach vielen Krisen auf.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

Bei der 30. Edition des hessischen Traditionsfestivals spielen unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos und Charlotte de Witte.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Goa: 25 Tote nach Diskotheken-Brand

Die Polizei ermittelt nun gegen die Club-Betreiber, die nach dem Brand ins Ausland geflohen sind.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Tresor: Störer entkommt in Handschellen der Polizei

Bei der Suche nach dem Mann, der im Tresor zwei Gästinnen angegangen hatte, kam bisweilen sogar ein Helikopter zum Einsatz.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

Das Südpol steht erneut vor einer finanziellen Bewährungsprobe. Der Betrag muss bis Weihnachten zusammenkommen, um laufende Kosten zu decken.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen
Der Kellerclub Metro in Oldenburg (Foto: Metro/Facebook)

Die Metro in Oldenburg: Club schließt nach 40 Jahren

News Paul Sauerbruch -
Die Betreiber:innen des ältesten Clubs der Stadt – jahrzehntelang ein zentraler Ort der lokalen Subkultur – geben nach vielen Krisen auf.
Sven Väth auf dem Love Family Park 2023 (Foto: cosmopop GmbH)

Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

News Jakob Senger -
Bei der 30. Edition des hessischen Traditionsfestivals spielen unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos und Charlotte de Witte.
Das Gelände des Jonny Knüppel (Foto: Jonny Knüppel)

Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

News Jakob Senger -
Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
Der Club der Visionäre auf der Berliner Lohmühle hat immer wieder mit Lärmbeschwerden zu kämpfen (Foto: Club der Visionäre)

Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

News Paul Sauerbruch -
Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
Der Dancefloor im Krannok (Foto: Rachel McCollum / IG: Rogbivy)

Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

News Jakob Senger -
Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
Der Brand im indischen Club Birch by Romeo Lane (Foto: @INCGoa/X)

Goa: 25 Tote nach Diskotheken-Brand

News Paul Sauerbruch -
Die Polizei ermittelt nun gegen die Club-Betreiber, die nach dem Brand ins Ausland geflohen sind.
Der Berliner Tresor (Foto: Frankie Casillo)

Tresor: Störer entkommt in Handschellen der Polizei

News Paul Sauerbruch -
Bei der Suche nach dem Mann, der im Tresor zwei Gästinnen angegangen hatte, kam bisweilen sogar ein Helikopter zum Einsatz.
Das Südpol in Hamburg (Foto: Presse)

Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

News Paul Sauerbruch -
Das Südpol steht erneut vor einer finanziellen Bewährungsprobe. Der Betrag muss bis Weihnachten zusammenkommen, um laufende Kosten zu decken.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv