L.OST: Ehemaliges DUQO eröffnet unter neuem Namen

In Leipzig eröffnet ein neuer Club: Das ehemalige DUQO wird zu L.OST. Vom 2. bis 5. Oktober will man mit der 77-Stunden-Party „The Reset” in eine neue Ära „in Leipzigs Underground” starten.

Das Line-up ist noch nicht bekannt, Blind-Tickets sind aber bereits für 25 Euro erhältlich. Aktuell sucht das L.OST außerdem Mitarbeiter:innen in den Bereichen Bar, Awareness, Tür, Garderobe, Runner und Technik.

Musikalisch steht Techno im Zentrum, aber auch Kollektive und Labels aus den Genres Drum’n’Bass oder Trance bis hin zu experimentellen Stilen werden vertreten sein. Das im Club verbaute VOID-System soll entsprechend beschallen. Außerdem will man Wert auf Lichtinstallationen legen.

„Diversität ist für uns kein Zusatz – sie ist unser Kern”, heißt es von den Club-Macher:innen. „Unsere Vision: ein Club, der Energie gibt – geprägt von Sound, Gemeinschaft und Respekt. L.OST bedeutet nicht verloren – L.OST bedeutet frei.”