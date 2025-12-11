Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Die Metro in Oldenburg: Club schließt nach 40 Jahren

Paul Sauerbruch

Die Metro aus Oldenburg schließt nach 40 Jahren Betrieb. Nach einem Rohrbruch im Dezember 2024 kämpften die Betreiber:innen der ältesten Subkultur-Location der Stadt um die Wiedereröffnung, im darauffolgenden April kam es zum Insolvenzverfahren. Zuvor erschwerte die Corona-Pandemie die Situation. Trotz Reaktionen wie dem Anbieten von Workshops, einem Technikverleih, externen Kulturprojekten sowie staatliche Hilfen blieb ein finanzielles Loch bestehen, das die Metro-Betreiber:innen nun nicht mehr decken können.

Grund für die Schließung dürfte auch der Zustand des Gebäudes sein, in dem die Metro beherbergt war. Der Altbau in der Achternstraße stammt aus den 1920er Jahren und war an vielen Stellen marode und feucht. Philipp Bowitz, seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter, wollte die Räumlichkeiten modernisieren. Auch ein Fokus auf Diversität und Subkultur sowie neue Konzepte waren geplant. 2023 versuchte man außerdem, die Immobilie zu erwerben. Der zugesicherte Deal platzte. Nach dem Rohrbruch und der Wiedereröffnung setzten Personalmangel und volatile Gästezahlen die Betreiber:innen der Metro weiter unter Druck.

Die Metro entstand 1983 in einem Keller in der Achternstraße und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der zentralen Subkulturorte Oldenburgs. Der Club wurde zunächst von drei jungen Betreiber:innen aufgebaut und stand früh für ein breites, nichtkommerzielles Musikprogramm, das von New Wave und Synth-Pop über Indie und Gothic bis hin zu Hip-Hop, House und Techno reichte. Durch seine geringe Größe, den DIY-Charakter und das wechselnde Programm wurde die Metro zu einem festen Bestandteil der lokalen Nacht- und Musikszene in Niedersachsen. Über die Jahre fungierte sie nicht nur als Club, sondern auch als Treffpunkt für verschiedene Szenen, Veranstaltungsort für Konzerte und Kulturprojekte sowie als Raum, in dem sich alternative und queere Gruppen organisierten. Die Metro prägte damit über vier Jahrzehnte maßgeblich das kulturelle Profil der Stadt und galt als bedeutender Ort der Oldenburger Subkulturgeschichte.

Der Kellerclub Metro in Oldenburg (Foto: Metro/Facebook)

News

Weiterlesen

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

News
Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

News
Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.

L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

Auch das L.Ost befindet sich in der Krise. Aufgrund von Auflagen ist der Betrieb derzeit ausgesetzt, man ist auf Spenden angewiesen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

Bei der 30. Edition des hessischen Traditionsfestivals spielen unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos und Charlotte de Witte.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Goa: 25 Tote nach Diskotheken-Brand

Die Polizei ermittelt nun gegen die Club-Betreiber, die nach dem Brand ins Ausland geflohen sind.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Tresor: Störer entkommt in Handschellen der Polizei

Bei der Suche nach dem Mann, der im Tresor zwei Gästinnen angegangen hatte, kam bisweilen sogar ein Helikopter zum Einsatz.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

Das Südpol steht erneut vor einer finanziellen Bewährungsprobe. Der Betrag muss bis Weihnachten zusammenkommen, um laufende Kosten zu decken.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen
Das L.Ost (Foto: Ludwig Herrmann)

L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

News Paul Sauerbruch -
Auch das L.Ost befindet sich in der Krise. Aufgrund von Auflagen ist der Betrieb derzeit ausgesetzt, man ist auf Spenden angewiesen.
Sven Väth auf dem Love Family Park 2023 (Foto: cosmopop GmbH)

Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

News Jakob Senger -
Bei der 30. Edition des hessischen Traditionsfestivals spielen unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos und Charlotte de Witte.
Das Gelände des Jonny Knüppel (Foto: Jonny Knüppel)

Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

News Jakob Senger -
Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
Der Club der Visionäre auf der Berliner Lohmühle hat immer wieder mit Lärmbeschwerden zu kämpfen (Foto: Club der Visionäre)

Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

News Paul Sauerbruch -
Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
Der Dancefloor im Krannok (Foto: Rachel McCollum / IG: Rogbivy)

Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

News Jakob Senger -
Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
Der Brand im indischen Club Birch by Romeo Lane (Foto: @INCGoa/X)

Goa: 25 Tote nach Diskotheken-Brand

News Paul Sauerbruch -
Die Polizei ermittelt nun gegen die Club-Betreiber, die nach dem Brand ins Ausland geflohen sind.
Der Berliner Tresor (Foto: Frankie Casillo)

Tresor: Störer entkommt in Handschellen der Polizei

News Paul Sauerbruch -
Bei der Suche nach dem Mann, der im Tresor zwei Gästinnen angegangen hatte, kam bisweilen sogar ein Helikopter zum Einsatz.
Das Südpol in Hamburg (Foto: Presse)

Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

News Paul Sauerbruch -
Das Südpol steht erneut vor einer finanziellen Bewährungsprobe. Der Betrag muss bis Weihnachten zusammenkommen, um laufende Kosten zu decken.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv