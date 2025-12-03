Mitglied jetzt!
ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

Paul Sauerbruch

Indie-Labels schütten 77 Prozent ihrer Einnahmen an Künstler:innen aus. Das gehört zu den Ergebnissen einer 131-seitigen Studie von ORCA, einem Think Tank von Independent-Labels. In der Studie geben die Forscher:innen Einblicke in die Ökonomie neun unabhängiger Labels, unter anderem von Domino, XL Recordings und Ninja Tune. Major-Labels schütten in der Regel nur 13-20 Prozent ihrer Streamingeinnahmen an Künstler:innen aus.

236.000 US-Dollar ist der Betrag, den Indie-Labels im Jahr in jede:n einzelne:n Künstler:in investieren. Insgesamt sind das 134 Millionen US-Dollar bei einem Gesamtumsatz von 239 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Als Investitionen werden Studio- und A&R-Arbeit, Produktionsbudgets, Marketing und Infrastruktur klassifiziert.

Einnahmen entstehen durch Streaming (59,5 Prozent), den Verkauf physischer Tonträger (25,9 Prozent), und sync, also Lizenzeinnahmen für Social-Media-Videos, Werbung und Film- und Fernsehlizenzen (7,4 Prozent). Die Labels sind im Gegensatz zu den Giganten der Industrie weniger vom Streaming abhängig.

„Our commitment is not to records, it’s to careers” wird in der Studie Bruce Iglauer von Alligator Records zitiert. Der durchschnittliche Entwicklungsprozess eines Acts dauert drei bis fünf Jahre, dann kommt der Artist in der Regel da an, wo das Label langfristiges Potenzial sieht.

Indies wirken auch als sozial verantwortliche Arbeitgeber. Im Schnitt sind 50 Prozent der Angestellten Frauen, davon 31,5 Prozent in Führungsrollen. Die Studie zeigt, dass es bei über 200 Millionen Acts auf Streamingplattformen immer schwerer für Künstler:innen wird, sich Sichtbarkeit zu verschaffen. Durch hohes Investment, langzeitige Betreuung und Expertise schafften es Künstler:innen, tatsächlichen Anklang zu finden.

Bei der Studie ist eine gewisse Sympathie für die unabhängige Tonträgerwirtschaft zu erwarten: ORCA ist eine globale Organisation, die von unabhängigen Musiklabels gegründet wurde, um das Bewusstsein für den Wert von Musik zu steigern. Sie entwickelt und forscht zu Maßnahmen, um die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung der Musik zu stärken.

Bicep ist einer der erfolgreichsten Acts des Indie-Labels Ninja tune (Foto: Instagram/ Bicep)

