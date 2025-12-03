November 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Siriusmo – Buletten und Blumen (Monkeytown)

Seriöses Bauen von Beats und eine Vorliebe zum absurden Witz nehmen sich auf Siriusmos viertem Album in die Arme. Beim Anhören von „Meissner Schwerter” (der Titel alleine!) werfen sich friedensselige Blumen von Harmonien über eine scheins von Teletubbybabies bewohnte Blühwiese. Engelschöre übernehmen. In „Lehm” taucht Erobique auf, der ja auch diese hemmungslose Peace-Athmo verbreiten kann. Und Dana singt „Wer schmeißt denn da mit Lehm?”

Hach, es ist wie in einem Max-Goldt-Band. Auf „The Synthesizer Has Been Drinking” torkeln die Tasten in quatschiger Würdigung Tom Waits’. Alles so schön fett gemacht, dass die Heads beim nächsten DJ-Battle nicht dran vorbeigehen können. Dieses Verschmitzte bei handwerklichen Talenten teilt sich Siriusmo mit seinen Labelbossen Modeselektor, mit denen er wenig verwunderlicherweise auch bereits auf Tour gewesen ist. Und wenn „Liquid” mit seinem hinkenden Rhythmusgerüst zu kristallin sprudelnden Synths nach Mr. Oizo klingt: dann ist es auch eine Kollabo mit Mr. Oizo.

Als „faulstes Genie der Gegend” vom eigenen Label angepriesen zu werden, spricht wohl auch dafür, dass Siriusmo eine eigene Kategorie braucht. Denn angesichts dieser unterhaltsamen, dichten, lustigen, abgefahrenen Produktion stellt sich die Frage, warum Moritz Friedrich nicht längst eine internationale Berühmtheit ist. Christoph Braun