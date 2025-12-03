ANNEX: Tresor Records nimmt Compilation-Reihe nach 24 Jahren wieder auf

Tresor Records veröffentlicht eine neue ANNEX-Compilation. 1999 bis 2001 sind jährlich ANNEX 2 bis ANNEX 4 erschienen, nach 24 Jahren nimmt das Label diesen Faden wieder auf. Die Compilation mit 28 Tracks stammt von Künstler:innen aus dem Tresor-Umfeld, des benachbarten Hard Wax, von Clubmitarbeiter:innen und sonstigen Musiker:innen, die einen Bezug zum Club und zum Kraftwerk haben. 14 der Tracks sind bereits erschienen, am 5. Dezember folgt der Rest.

„ANNEX bezeichnet üblicherweise einen Anbau an dem Hauptgebäude, der zusätzlichen Raum oder Funktionen bietet. In diesem Sinne lässt Tresor Records die ANNEX-Serie mit einer neuen Jahresend-Kollektion wieder aufleben, die das Repertoire des Labels und des Clubs erweitert und das kreative Leben dokumentiert, das in der Köpenicker Straße 70 in den letzten Jahren entstanden ist”, heißt es im Pressetext.

„Seit dem Umzug des Clubs im Jahr 2007 wurde der Kraftwerk-Komplex umfunktioniert und dient nun diversen Zwecken, die Menschen zum Austausch und zur Zusammenarbeit zusammenbringen: als Büro, Veranstaltungsort, Club, Ausstellungsraum sowie Sitz des Festivals Berlin Atonal, der Tresor Foundation und der Academy for subcultural understanding. Mit der Eröffnung des Plattenladens Hard Wax im Jahr 2023 bietet das Gebäude nun eine weitere Möglichkeit für Gleichgesinnte, sich zu treffen und Ideen in einem gemeinsamen Raum auszutauschen”, heißt es weiter.

Mit Namen wie Fireground, Chloe Lula oder UFO95 sind Produzent:innen des Labels vertreten. Die Verbindung zum Kraftwerk als Gebäude wird durch die Hard-Wax-Mitarbeiter DJ Pete & Erik Jabari betont, die auch auf der Compilation vertreten sind. So erweitert die Serie den musikalischen Output von Label und Club über typische Releases hinaus.

Auf ANNEX 2 bis 4 waren Tresor-Hauptkünstler wie Dave Tarrida oder Neil Landstrumm vertreten, Newcomer wie Stewart S. Walker oder Figuren, die nicht unmittelbar Teil des Tresor-Kosmos waren, wie Mathew Herbert.

Heute, am 3. Dezember, veranstaltet der Tresor um 21 Uhr ein kostenloses Release-Event. Dort wird die ganze Compilation präsentiert, und es besteht die Möglichkeit zum Austausch mit den Künstler:innen.

<a href="https://tresorberlin.bandcamp.com/album/annex">ANNEX by Sarah Sommers</a>

