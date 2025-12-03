Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

ANNEX: Tresor Records nimmt Compilation-Reihe nach 24 Jahren wieder auf

Paul Sauerbruch

Tresor Records veröffentlicht eine neue ANNEX-Compilation. 1999 bis 2001 sind jährlich ANNEX 2 bis ANNEX 4 erschienen, nach 24 Jahren nimmt das Label diesen Faden wieder auf. Die Compilation mit 28 Tracks stammt von Künstler:innen aus dem Tresor-Umfeld, des benachbarten Hard Wax, von Clubmitarbeiter:innen und sonstigen Musiker:innen, die einen Bezug zum Club und zum Kraftwerk haben. 14 der Tracks sind bereits erschienen, am 5. Dezember folgt der Rest.

„ANNEX bezeichnet üblicherweise einen Anbau an dem Hauptgebäude, der zusätzlichen Raum oder Funktionen bietet. In diesem Sinne lässt Tresor Records die ANNEX-Serie mit einer neuen Jahresend-Kollektion wieder aufleben, die das Repertoire des Labels und des Clubs erweitert und das kreative Leben dokumentiert, das in der Köpenicker Straße 70 in den letzten Jahren entstanden ist”, heißt es im Pressetext.

„Seit dem Umzug des Clubs im Jahr 2007 wurde der Kraftwerk-Komplex umfunktioniert und dient nun diversen Zwecken, die Menschen zum Austausch und zur Zusammenarbeit zusammenbringen: als Büro, Veranstaltungsort, Club, Ausstellungsraum sowie Sitz des Festivals Berlin Atonal, der Tresor Foundation und der Academy for subcultural understanding. Mit der Eröffnung des Plattenladens Hard Wax im Jahr 2023 bietet das Gebäude nun eine weitere Möglichkeit für Gleichgesinnte, sich zu treffen und Ideen in einem gemeinsamen Raum auszutauschen”, heißt es weiter.

Mit Namen wie Fireground, Chloe Lula oder UFO95 sind Produzent:innen des Labels vertreten. Die Verbindung zum Kraftwerk als Gebäude wird durch die Hard-Wax-Mitarbeiter DJ Pete & Erik Jabari betont, die auch auf der Compilation vertreten sind. So erweitert die Serie den musikalischen Output von Label und Club über typische Releases hinaus.

Auf ANNEX 2 bis 4 waren Tresor-Hauptkünstler wie Dave Tarrida oder Neil Landstrumm vertreten, Newcomer wie Stewart S. Walker oder Figuren, die nicht unmittelbar Teil des Tresor-Kosmos waren, wie Mathew Herbert.

Heute, am 3. Dezember, veranstaltet der Tresor um 21 Uhr ein kostenloses Release-Event. Dort wird die ganze Compilation präsentiert, und es besteht die Möglichkeit zum Austausch mit den Künstler:innen.

Tracklist:

  1. Endrew – Overcome (Do It Mix)
  2. Substance – Relief
  3. Shed – YQWA
  4. UFO95 – Desire
  5. Maoupa Mazzocchetti – Laura
  6. Fireground – Attraction
  7. Erika – Excavation
  8. Sarah Sommers – Church of Jawn
  9. IMOGEN – Speak Your Mind
  10. Nadia Struiwigh – The Club That Wasn’t There
  11. Max Watts – Test Of Time
  12. Mython & Jonas Xenon – Nudge
  13. DJ Pete & Erik Jabari – Grain Memory
  14. VCO & Z.I.P.P.O – Obsidian Vortex
  15. Chloe Lula – Copperhead
  16. NVST – Normally A Noise Track
  17. quest?onmarq – Solar Flare
  18. Sarah Wreath – Portals
  19. Cecilia Tosh & .VRIL – One
  20. Erik Jabari – Flat Riser
  21. The Burrell Connection – Sweet Nectar (Gubbed Live At Globus)
  22. Brunson – Life Of The Party
  23. Dreimal T – Never Been To Detroit
  24. Lady Starlight – Pressure
  25. Ireen Amnes – Spectral Coil
  26. Ryan James Ford – Geodesic Domain
  27. FOREIGNER – New Future
  28. Briain – Phantom Phrame
Das Kraftwerk in Berlin (Foto: Viktor Meier)

News

Weiterlesen

Detroit: Museum für elektronische Musik soll in berühmter Ruine entstehen

News
Aus dem Packard Plant soll bis 2029 ein neuer Kulturkomplex entstehen, inklusive eines Museums für die Geschichte des Detroit Techno.

Detroit: Museum für elektronische Musik soll in berühmter Ruine entstehen

News
Aus dem Packard Plant soll bis 2029 ein neuer Kulturkomplex entstehen, inklusive eines Museums für die Geschichte des Detroit Techno.

GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent – auf der ersten Holy Daytime Party der GROOVE.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Clubcommission-Mitglied Musikbrauerei: Diskussion um rechtsextreme Veranstaltungen

Die kontroversen Vermietungen der Musikbrauerei stellen die Interessenvertretung der Berliner Clubs vor ein Dilemma.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

Ein gerechter Umgang mit Musik und deren Schöpfer:innen ist möglich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie zu unabhängigen Labels.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Autechre: Europa-Tour angekündigt

Autechre, das legendäre IDM-Duo aus Rochdale, wird im kommenden September auch drei Konzerte im deutschsprachigen Raum geben.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

Bei der zwölften Dekmantel-Ausgabe werden auch James Holden & Surgeon, Channel One, Sampha und Jane Fitz mit Früh-Performances auftreten.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

Erst im April dieses Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Doudou MD (Foto: Martijn Kuyvenhoven)

GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

News Die Redaktion -
Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent – auf der ersten Holy Daytime Party der GROOVE.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrauereiSchneiderSW.jpg

Clubcommission-Mitglied Musikbrauerei: Diskussion um rechtsextreme Veranstaltungen

News Jakob Senger -
Die kontroversen Vermietungen der Musikbrauerei stellen die Interessenvertretung der Berliner Clubs vor ein Dilemma.
Bicep ist einer der erfolgreichsten Acts des Indie-Labels Ninja tune (Foto: Instagram/ Bicep)

ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

News Paul Sauerbruch -
Ein gerechter Umgang mit Musik und deren Schöpfer:innen ist möglich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie zu unabhängigen Labels.
Autechre by Bafic Tunnel

Autechre: Europa-Tour angekündigt

News Jakob Senger -
Autechre, das legendäre IDM-Duo aus Rochdale, wird im kommenden September auch drei Konzerte im deutschsprachigen Raum geben.
Einer der Schauplätze des Dekmantel At Dawn (Foto: Woody Bos)

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

News Jakob Senger -
Bei der zwölften Dekmantel-Ausgabe werden auch James Holden & Surgeon, Channel One, Sampha und Jane Fitz mit Früh-Performances auftreten.

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News Jakob Senger -
Erst im April dieses Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.
Das Projekt X in Bochum (Foto: Facebook/Projekt-X)

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

News Paul Sauerbruch -
Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

News Jakob Senger -
Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv