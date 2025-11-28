Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

Aphex Twin hat über Nacht zwei neue Tracks auf seinem Soundcloud-Account user18081971 veröffentlicht. Wie die Titel „Zahl am1 live track 1” und „Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd” vermuten lassen, handelt es sich um zwei Varianten desselben Tracks: einen Ambient-Mix und eine Version mit Breakbeat. Ob einer der beiden offiziell veröffentlicht werden wird, ist bisher nicht bekannt. Auf dem Cover sind Aphex Twin und seine Partnerin zu sehen.

Er habe viele Anfragen für den Track erhalten, schreibt er in der SoundCloud-Beschreibung von „Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd”. Es gäbe anscheinend noch weitere, „bessere” Versionen ein- und desselben Tracks, die er, falls er sie wiederfindet, ebenfalls hochladen wolle.

Richard D. James alias Aphex Twin ist seit jeher für die unorthodoxe Vorgehensweise bei der Verbreitung seiner Musik bekannt. Die nun veröffentlichten Tracks sind das erste Material seit der überraschenden Veröffentlichung der 38-Track-Compilation Music From The Merch Desk (2016-2023) vom 17. Dezember 2024. Zuletzt hatte das 1992 erschienene Album Surfing on Sine Waves einen Repress auf Vinyl erhalten.