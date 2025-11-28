Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

Jakob Senger

Aphex Twin hat über Nacht zwei neue Tracks auf seinem Soundcloud-Account user18081971 veröffentlicht. Wie die Titel „Zahl am1 live track 1” und „Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd” vermuten lassen, handelt es sich um zwei Varianten desselben Tracks: einen Ambient-Mix und eine Version mit Breakbeat. Ob einer der beiden offiziell veröffentlicht werden wird, ist bisher nicht bekannt. Auf dem Cover sind Aphex Twin und seine Partnerin zu sehen.

Er habe viele Anfragen für den Track erhalten, schreibt er in der SoundCloud-Beschreibung von „Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd”. Es gäbe anscheinend noch weitere, „bessere” Versionen ein- und desselben Tracks, die er, falls er sie wiederfindet, ebenfalls hochladen wolle.

Richard D. James alias Aphex Twin ist seit jeher für die unorthodoxe Vorgehensweise bei der Verbreitung seiner Musik bekannt. Die nun veröffentlichten Tracks sind das erste Material seit der überraschenden Veröffentlichung der 38-Track-Compilation Music From The Merch Desk (2016-2023) vom 17. Dezember 2024. Zuletzt hatte das 1992 erschienene Album Surfing on Sine Waves einen Repress auf Vinyl erhalten.

Aphex Twin 2023 (Foto: Presse)


News

Weiterlesen

Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

News
Mit 27 DJs auf drei Floors feiert das Berghain ins neue Jahr – vertreten sind DJs wie Ogazón, The Hacker und Red Rooms.

Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

News
Mit 27 DJs auf drei Floors feiert das Berghain ins neue Jahr – vertreten sind DJs wie Ogazón, The Hacker und Red Rooms.

Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife“ werden Themen zur Clubkultur in über 40 Panels diskutiert.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Albert Gabriel alias Arj Snoek: Kölner House-Produzent verstorben

Als Arj Snoek prägte Albert Gabriel ab Ende der Neunziger die Kölner House-Szene und wurde etwa mit dem Track „Dizko Queen” bekannt.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Stadt nach Acht 2023 (Foto: Presse)

Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

News Michael Sarvi -
Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife“ werden Themen zur Clubkultur in über 40 Panels diskutiert.
Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

News Jakob Senger -
Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
K.-o.-Tropfen (Foto: Karsten Winegeart)

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

News Michael Sarvi -
Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
Die Turmbühne auf der Fusion (Foto: Julian Fischer)

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

News Jakob Senger -
Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.
Albert Gabriel (Foto: Instagram/ Albert Gabriel)

Albert Gabriel alias Arj Snoek: Kölner House-Produzent verstorben

News Michael Sarvi -
Als Arj Snoek prägte Albert Gabriel ab Ende der Neunziger die Kölner House-Szene und wurde etwa mit dem Track „Dizko Queen” bekannt.

Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

News Jakob Senger -
Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
Sven Väth im Omen (Foto: Unbekannt)

MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

News Michael Sarvi -
Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
WhoSampled-Gründer Nadav Poraz (Foto: Presse)

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News Jakob Senger -
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv