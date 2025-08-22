Mitglied jetzt!
Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Tom-Luca Freund

Das 1992 erschienene Album Surfing on Sine Waves von Polygon Window soll am 26. September in einer neuen und erweiterten Auflage aufgelegt werden. Es ist das einzige Album, das unter diesem Pseudonym von Aphex Twin veröffentlicht wurde. Die Neuauflage beinhaltet drei bisher unveröffentlichte Tracks und wird als Vinyl, CD und Kassette erscheinen.

Das Album war zum Zeitpunkt seiner Erscheinung Teil der Reihe Artificial Intelligence des Sheffielder Labels Warp. Ziel der Serie war es, neue Horizonte für elektronische Musik in einer Post-Rave-Ära zu erkunden. Diese wurde als Electronic Listening Music bezeichnet. An der Serie waren neben Aphex Twin alias Polygon Window auch The Black Dog oder Autechre beteiligt.

Aphex Twin gilt mit seiner Arbeit – auch unter den diversen Pseudonymen – als einer der wichtigsten Vertreter der elektronischen Musik. Von der britischen Musikzeitschrift Melody Maker wurde er als „Mozart des Techno” bezeichnet. Seine letzte Veröffentlichung Music From The Merch Desk (2016 – 2023) erschien im Dezember 2024.

Tracklist:
01 Polygon Window
02 Audax Powder
03 Quoth
04 If It Really Is Me
05 Supremacy II
06 UT1 – dot
07 Untitled
08 Quixote
09 Quino – phec
10 Bike Pump Meets Bucket
11 Quoth (Wooden Thump Mix)
12 Iketa

Format: Vinyl, CD, Kassette

Aphex Twin (Foto: Instagram / warprecords)


Jay Haze: DJ und Producer verstorben

News
Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

News
Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

Auf der französischen Fête de la Musique wurden kürzlich bereits Vorfälle zur Anzeige gebracht. Nun werden weitere in Kanada vermutet.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

The Blessed Madonna: Festival-Auftritt aufgrund politischer Einschränkungen abgesagt

Superstruct ist Eigentümer des Boardmasters. Dort sagte The Blessed Madonna nun ab, weil man ihr politische Botschaften verbot.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Project: Innsbrucker Club muss schließen

Das Clubsterben macht auch vor Österreich nicht Halt. Dort muss mit dem Project eine Institution der Tiroler Untergrundkultur schließen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
