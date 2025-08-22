Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Das 1992 erschienene Album Surfing on Sine Waves von Polygon Window soll am 26. September in einer neuen und erweiterten Auflage aufgelegt werden. Es ist das einzige Album, das unter diesem Pseudonym von Aphex Twin veröffentlicht wurde. Die Neuauflage beinhaltet drei bisher unveröffentlichte Tracks und wird als Vinyl, CD und Kassette erscheinen.

Das Album war zum Zeitpunkt seiner Erscheinung Teil der Reihe Artificial Intelligence des Sheffielder Labels Warp. Ziel der Serie war es, neue Horizonte für elektronische Musik in einer Post-Rave-Ära zu erkunden. Diese wurde als Electronic Listening Music bezeichnet. An der Serie waren neben Aphex Twin alias Polygon Window auch The Black Dog oder Autechre beteiligt.

Aphex Twin gilt mit seiner Arbeit – auch unter den diversen Pseudonymen – als einer der wichtigsten Vertreter der elektronischen Musik. Von der britischen Musikzeitschrift Melody Maker wurde er als „Mozart des Techno” bezeichnet. Seine letzte Veröffentlichung Music From The Merch Desk (2016 – 2023) erschien im Dezember 2024.

Tracklist:

01 Polygon Window

02 Audax Powder

03 Quoth

04 If It Really Is Me

05 Supremacy II

06 UT1 – dot

07 Untitled

08 Quixote

09 Quino – phec

10 Bike Pump Meets Bucket

11 Quoth (Wooden Thump Mix)

12 Iketa

Format: Vinyl, CD, Kassette