Aphex Twin veröffentlicht morgen eine neue Compilation.

Music From The Merch Desk (2016-2023) enthält 38 Tracks von sechs Vinyl-Veröffentlichungen, die der Künstler in den letzten Jahren exklusiv bei seinen Live-Shows in Houston, London, Barcelona und Manchester verkauft hat. Diese waren jeweils nur bei einem Konzert erhältlich.

Diese Veröffentlichung folgt auf die Selected Ambient Works Volume II (Expanded Edition), die im Oktober zum 30. Jubiläum des Albums erschien.

Music From The Merch Desk (2016-2023) ist die dritte Compilation in der Diskografie von Aphex Twin, sie folgt auf Classics (1995) und 26 Mixes for Cash (2003).

Die Veröffentlichung erscheint ausschließlich als Stream und ist ab morgen verfügbar.

Aphex Twin: Music From The Merch Desk (2016-2023)

Music From The Merch Desk (2016-2023) [Warp Records]



01. no stillson 6 cirk [Houston, TX 12.17.16]

02. no stillson 6 cirk mix2 [Houston, TX 12.17.16]

03. 42DIMENSIT3 e3 [London 03.06.17]

04. MT1T1 bedroom microtune [London 03.06.17]

05 T18A pole1 [London 03.06.17]

06. T03 delta t [London 03.06.17]

07. em2500 M253X [London 03.06.17]

08. T23 441 [London 03.06.17]

09. 42DIMENSIT10 [London 03.06.17]

10. T20A ede 441 [London 03.06.17]

11. MT1T2 olpedroom [London 03.06.17]

12. T47 smodge [London 03.06.17]

13. sk8 littletune HS-PC202 [London 03.06.17]

14. T13 Quadraverbia N+3 [London 03.06.17]

15. T16.5 MADMA with nastya [London 03.06.17]

16. T17 Phase out +3 [London 03.06.17]

17. 15T63 neotek 2h949 +3 [bonus beats] [London 03.06.17]

18. T08 dx1+5 [London 03.06.17]

19. T69T07 stasspa+3 [London 03.06.17]

20. T05 tx16w marion MT***,e [sketches] [London 03.06.17]

21. T46 se70 rinseout2 [sketches] [London 03.06.17]

22. ZT01 [sketch1] [London 03.06.17]

23. 21TXT1+4 ds8 flngchrods[sketch0.1b] [London 03.06.17]

24. Spiral Staircase (AFX Remix) [London 14.09.2019]

25. 4x Atlantis Take 1 [London 14.09.2019]

26. Nightmail [London 14.09.2019]

27. Soundlab20 [London 14.09.2019]

28. pretend analog extmix 2b,e2,ru [Manchester 20.09.2019]

29. rozzboxv2mam+4 [Manchester 20.09.2019]

30. umil 25-01 [Manchester 20.09.2019]

31. midi pipe2c edit, +3 [Manchester 20.09.2019]

32. rfc pt8 [Barcelona 16.06.2023]

33. afxfm e [Barcelona 16.06.2023]

34. korg funk5 [London 19.08.2023]

35. korg 1b ru,ec,e [London 19.08.2023]

36. SOOG e [London 19.08.2023]

37. body pads [London 19.08.2023]

38. dgitne tst1e [London 19.08.2023]



Format: Digital



VÖ: 17.12.2024