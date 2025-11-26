Leser:innenpoll 2025: Fette Preise für eure Meinung

Ach, 2025. Man will dir ein Schulterzuck-Emoji hinterherschmeißen, weil: na ja! Irgendwie ist das Jahr trotzdem vorübergegangen. Das mag daran liegen, dass wir auf Ibiza waren, mit Quelza und Polygonia und vielen tollen DJs geplaudert haben. Uns mit Boykott und Drogen beschäftigen und 28 Fragen an JakoJako stellen konnten. Aber vor allem Partys zwischen Secret Rave und Festivalbühne besuchen durften.

Weil geteilte Erinnerungen die schönsten sind, möchten wir im GROOVE Leser:innenpoll 2025 wissen: Wie war euer Clubjahr? Welche Closing-Tracks bleiben auch 2026? Und vermisst ihr den Schaufelbagger des MELT auch so sehr wie unser Chefredakteur?

Schreibt es uns! Unter allen ausgefüllten Umfragen verlosen wir tolle Preise. Ob Bluetoothspeaker, Studio-Software, DJ-Controller, Festivaltickets, Bücher oder Klamotten – ihr sucht aus, wir liefern!

Der GROOVE-Leser:innenpoll läuft bis 14. Dezember 2025.

Ableton Move

1x MIDI-Controller

Natürlich hast du ein Studio. Mit Akustikplatten und Monitoren und sündhaft teuren Mikrofonen. Trotzdem kommen dir die besten Ideen immer im Zug. Genau da sagt Ableton: Move! Und zwar mit einer Groovebox, die standalone ist. Kein umständliches Kabelwirrwarr, kein „Moment, muss kurz den Laptop holen”. Ableton Move hat seinen eigenen Akku, einen Speaker, ein Mikro. Du packst aus und produzierst.

Auf vier Spuren überrumpelst du mit Ableton Move deinen inneren Kunstkritiker. Sampelst die Realität. Machst daraus in Sekundenschnelle dein Ding. Denn Move verlangt Spontaneität. Es sagt: Hör auf nachzudenken, mach einfach! Und wenn du dann doch ins Studio musst, schickst du die Spuren einfach an dein großes Ableton Live. Nahtlos. Weil Ableton so etwas eben kann. UVP: 499 Euro

ableton.com

AlphaTheta DDJ-FLX2

1x DJ-Controller

Der DDJ-FLX2 von AlphaTheta ist der perfekte DJ-Controller für alle, die mit dem Auflegen beginnen möchten. Leicht und kompakt funktioniert der Controller mit vielen gängigen DJ-Anwendungen wie zum Beispiel rekordbox oder djay. Die Smart-Fader-Funktion erleichtert das Mixing, indem sie automatisch BPM, Lautstärke und Bass anpasst. Mit dem Performance-Pad kannst du außerdem kreative Effekte und Hot Cues in dein Set integrieren. Und: Der DDJ-FLX2 unterstützt Musikstreaming-Dienste wie Apple Music, TIDAL oder Beatport. UVP: 189 Euro

alphatheta.com

beyerdynamic DJ 300 PRO X

1x DJ-Kopfhörer

Du bist es leid, für Gigs und Pre-Listening-Sessions immer zwischen unterschiedlichen Kopfhörer-Modellen wechseln zu müssen? Dann könnte der DJ 300 PRO X genau das Richtige für dich sein. Dank seines einzigartigen 2-in-1-Systems lässt sich der neueste DJ-Kopfhörer von beyerdynamic mit nur wenigen Handgriffen von einem On-Ear- in ein Over-Ear-Modell verwandeln. So bist du für jede Situation gerüstet und kannst zudem spontan auf die sich bietenden Herausforderungen reagieren. Für welche Version du dich auch entscheidest: Der DJ 300 PRO X liefert satte Bässe, klare Höhen und druckvollen Sound, der selbst bei hoher Lautstärke sauber und kontrolliert bleibt. Einfach einstöpseln und loslegen – ideal fürs Studio und unterwegs. UVP: 199 Euro

beyerdynamic.de

Bitwig Studio

1x DAW

Claude Young ist Fan, Stimming schon länger und Luke Slater lässt sich davon regelmäßig wegblasen: Wer Bitwig auch benutzt, alle schwärmen von Workflow und Bedienbarkeit der DAW. Die Software gibt’s zwar keine zehn Jahre – Bitwig hat sich aber schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten im Studio-Game entwickelt. Mit ein Grund: die mächtigen Modulationsmöglichkeiten. Außerdem geht Bitwig Studio superschonend mit den Ressourcen deines Laptops um. Wir verlosen die aktuelle Vollversion der DAW. UVP: 298 Euro

bitwig.com

IK Multimedia ARC On Ear

1x Monitoring

Du hast dir High-End-Kopfhörer für irre viel Geld gekauft, damit du im ICE nach Frankfurt so tun kannst, als wärst du ein echter Producer. Und was passiert? Dein Mix klingt dort fantastisch, fett, dicht, alles ist da. Dann spielst du ihn in deiner Küche auf dem Bluetoothspeaker ab, und er klingt wie eine schlecht aufgenommene Demo.

Herzlichen Glückwunsch, dein Kopfhörer lügt dich an. Sie alle tun das. Sie schieben Bässe, boosten Höhen, und du triffst Mixing-Entscheidungen auf Basis einer völlig verfälschten Realität. Hier kommt IK Multimedia ARC ON EAR ins Spiel. Ein kleines, leicht arrogantes Kästchen, das sagt: „Hör auf damit.”

Das ist keine weitere Software-Spielerei, die deinen Laptop unnötig zum Rauchen bringt. Das ist ein Stand-Alone-Hardware-DAC und Headphone-Amp (für die Nerds: 32-Bit ESS SABRE). Das Ding hat die Kalibrierungskurven für Hunderte von Kopfhörermodellen gespeichert. Du sagst ihm, welche Kopfhörer du hast, und er korrigiert den Frequenzgang des Klangs, bevor er dein Ohr erreicht.

Der IK Multimedia ARC ON EAR korrigiert aber nicht nur. Er simuliert und modelliert, wie sich der Sound anfühlt, wenn er von echten Studiomonitoren (Genelecs, Yamahas, die ganze Prominenz) in einem akustisch optimierten Raum reflektiert wird. Du hörst es plötzlich mit Crossfeed, mit Tiefe. Du hörst richtig!

Das Beste: Du stellst dir bis zu fünf Profile ein – für deinen DJ-Kopfhörer, für den richtigen, für unterwegs –, und dann brauchst du den Rechner nicht mehr. Akku rein, Kabel dran, vier Stunden lang die Welt korrigieren. UVP: 299 Euro

ikmultimedia.com

Native Instruments

3×1 Komplete 15 Ultimate

Native Instruments schiebt uns mit Komplete 15 Ultimate das komplette Arsenal an Sounds ins Studio. Das ist keine Software-Suite mehr, das ist eine Lebensaufgabe. Wir reden hier über 148 Instrumente, über 75 Expansion-Packs und Hunderte Gigabytes an Sounds und Effekten für professionelle Produktion, Komposition und Sounddesign. Von den legendären Kontakt-Librarys über die neuesten Electric Keys bis zu iZotope Ozone 11 für das Mastering – so klingt deine Musik von heute. UVP: 1199 Euro

native-instruments.com

Native Instruments

3×1 Kontakt 8 Bundle

Kontakt 8 ist der Goldstandard der modernen Musikproduktion. Und Native Instruments hat den Sampler jetzt neu erfunden, damit deine kreativen Ideen keine Zeit mehr verlieren. Die neueste Version liefert smarte Tools – Chords, Phrases, Leap –, die deine Sessions sofort auf ein höheres Niveau heben. Mit Kontakt 8 bekommst du außerdem Zugriff auf die größte exklusive Sample-Bibliothek der Welt. Für jede Idee, für die ultimative Kontrolle. UVP: 299 Euro

native-instruments.com

Sonos Ray

1x Soundbar (weiß)

Jetzt hängt er an der Wand, dein lächerlich riesiger Flatscreen. Aber was ist mit dem Sound? Der klingt, als würde dein Fernseher durch ein Transistor-Radio von 1978 fiepen. Genau dafür gibt es die Sonos Ray. Eine kompakte Soundbar. Sie ist so designt, dass sie sich unaufdringlich in deine Wohnung einfügt und erst mit ihrem glasklar-satten Stereo-Sound auffällt. Außerdem kann Sonos Ray die Sprache hervorheben. Endlich verstehst du, was die Hauptdarsteller in deinen Lieblingsserien tatsächlich sagen.

Die Einrichtung? Blitzschnell. Stecker rein, App auf, fertig. Du brauchst keinen Ingenieur mit Kabelbinder-Fetisch. Und das Beste: Sie ist Sonos. Das heißt, sie ist easy in dein restliches Multiroom-System integriert und du erlebst Sound in jedem Raum. Die Sonos Ray ist die elegante, weiße Korrektur für deine akustische Fehlentscheidung. Du verbesserst dein Leben, ohne dass es jemand merkt. UVP: 229 Euro

sonos.com

Soundboks Lightboks

1x Lichtmaschine

Bei Soundboks muss es knallen. Sie haben ja nicht ohne Grund diesen irren Lautsprecher gebaut, der so viel Druck hat, dass du ganze Festivalzeltplätze damit beackern kannst. Jetzt aber: Lightboks! Das Licht zum Lärm. Du brauchst dafür keinen DJ, der mit seinem Laptop verzweifelt versucht, irgendwelche DMX-Steuerungen zu programmieren. Du brauchst auch keinen Typen, der Kabel legt, bis es aussieht wie in einem Serverraum.

Nein. Die Lightboks hat einen speziellen Soundsensor, der zuverlässig die Frequenzen deiner Musik erkennt. Und zwar mit einem sogenannten proprietären Algorithmus. TrackSync nennen sie das. Klingt teuer, funktioniert jedenfalls. Die Kiste macht aus deiner Party eine ekstatische Klubnacht.

Passenderweise passt die Lightboks in jeden Rucksack. Sie hat einen Griff und ist, natürlich, gebaut, um alles zu überleben. IP65-Rating. Du kannst damit im Regen raven, Bier drüber kippen, die Gummipuffer stecken jede Party weg. Und zwar bis zu 14 Stunden. Der Akku funktioniert über USB-C und lädt sich schneller als du Chill, Dance, Rave sagen kannst. Und weil sie nur auf den Sound reagiert, kannst du sie neben jede beliebige Soundquelle stellen. Egal ob Soundboks, Bluetooth-Box oder ein alter Ghettoblaster. UVP: 299 Euro

soundboks.de

u-he Diva

1x Synthesizer-Plug-in

u-he macht Software-Synths. Und zwar nicht so einen billigen Blödsinn, der nach GarageBand-Preset klingt, sondern: die besten. Jedenfalls schieben sie dir mit Diva die ganz großen Siebziger- und Achtziger-Klassiker ins Studio. Du weißt schon, die Maschinen, die sich sonst nur irgendwelche drogenfinanzierten Rock-Opas leisten konnten.

u-he hat dafür nicht einfach ein paar Sounds nachprogrammiert, sondern die komplette irrsinnige Elektronik dieser Boliden simuliert. Das war, kein Witz, der erste Software-Synth, der das überhaupt so gemacht hat. Schaltungssimulation, nennen sie das. Klingt nach einem Meeting mit viel zu vielen Anzugträgern, aber das Ergebnis ist: Analog-Vibes, die du riechen kannst.

Diva liefert dir erstklassigen, authentischen Sound in einem Interface mit: vielen Details. Quasi unerschöpflich. Und der perfekte Analog-Ersatz für digitale Menschen mit Platzproblemen. UVP: 179 Euro

u-he.com

Alpha Industries

Waisted MA-1 Bomber Jacket Women sage-green

1x Bomberjacke in Größe XS oder S

Es gibt Bomberjacken, und es gibt die MA-1 von Alpha Industries. Deshalb, hier: die Waisted MA-1 Bomber Jacket Women in klassischem Sage Green. Sie ist kein Trend, sie ist zeitloser Style. Egal ob du nachts auf dem Dancefloor stehst oder auf dem Sprung zum Späti bist – diese Jacke ist die Antwort. Sie ist robust, sie ist warm und dank der taillierten Passform ist sie eben auch noch völlig lässig. Das ist keine Jacke, die sich anstrengen muss, um trendy zu sein. Sie ist es. Garantiert dein neues Lieblingsteil für alle Situationen, in denen du keine Ausreden brauchst. UVP: 160 Euro

alphaindustries.eu

Groundies

Starlite 2.0

1x Schuhe Unisex, Größe 36 bis 47

Heute muss man an alles denken, auch ans Gehen. Dafür gibt es den Starlite 2.0. Ein Unisex-Schuh von Groundies, der so tut, als hätte die Schuhindustrie nie existiert. Keine unnötige Dämpfung, kein schädlicher Schaumstoff – nur pure Performance, mit der du nicht so schnell den Boden unter deinen Füßen verlierst. Das Beste: Der Starlite 2.0 tut dir mit patentierter TrueSense-Technologie gut. Und sieht dabei auch noch sehr schick aus. UVP: 149 Euro

groundies.com

Alex Solman & Gereon Klug

Staying Alive (DuMont)

1x Buch

Leider geil, wenn man tot ist und berühmt war. Dann landet man nämlich mal eben in einem Buch neben Bowie oder Lagerfeld oder 208 anderen der „größten Menschen unserer Zeit”. Dabei brachte Prince, der es ebenso in die Bilder-mit-bisschen-Text-Biografie Staying Alive geschafft hat, gerade mal einssiebenundfünfzig auf die Bühne. Geschrieben hat Klug, gezeichnet hat Solman. Kann man eventuell kennen. Nach der herausragenden Lektüre wird man es auf jeden Fall. UVP: 20 Euro

dumont-buchverlag.de

Andy Crysell

Selling The Night: When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries (Velocity Press)

1x Buch

Wer sich noch daran erinnern kann, wie das früher mal war, im Club – Glückwunsch, du bist alt. Denn die Wahrheit ist: Längst hat der Anzugträger die Nacht gekauft. Und Andy Crysell hat ein Buch darüber geschrieben, wie das im Detail funktioniert. Selling The Night: When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries seziert, wie die Rave-Rebellion von gestern zur Marketingstrategie von heute wurde. Kann man lesen, selbst wenn man keine Kreativagentur ist, die auf der Suche nach authentischen Vibes von 1994 ist. UVP: 9,99 Euro

velocitypress.uk

Holly Dicker

Dance or Die: A History of Hardcore (Velocity Press)

1x Buch

Hardcore sei das ultimative Rüstzeug in einer Welt der ständigen Krisen, sagt Holly Dicker. Und hat deshalb ein Buch darüber geschrieben, das jetzt bei Velocity Press erschienen ist. Gabber, Breakcore und mutigere Mutationen kommen in Dance or Die übrigens ebenfalls vor. Weil Außenseitersein noch immer radikal ist und die Free-Party-Rebellion der Neunziger im Stampfen von heute ja auch irgendwie, wie sagt man: mitschwingt. UVP: 12,99 Euro

velocitypress.uk

Jasmin Scholl

Wir waren Schall und Rausch: Ein Technoclubroman

1x Buch

Stammheim, Kassel, eine andere Zeit. Und deshalb ein Roman, äh: Technoclubroman. Jasmin Scholl hat das bei der GROOVE schon in vielen Worten erklärt. Es geht um früher, aber nicht nur. Es geht um Techno, aber nicht nur. Und natürlich geht es um den Exzess. Aber eben auch nicht nur. Es ist also ein Buch, das beweist, dass die wichtigen Dinge im Leben manchmal in ehemaligen Fabrikhallen passieren mussten. Und dass man das nicht vergessen sollte. UVP: 24,99 Euro

technoclubroman.de

CTM Festival 2026

2×2 Weekend-Pässe



Elischa Heller in der Kuppelhalle des silent green am 24 January 2025 (Foto: Camille Blake)

Einmal im Jahr ist Berlin intellektuell wichtiger als der Rest der Republik – es ist die Zeit des CTM Festivals. Musik gibt es dann zwar auch zu erleben, hört man. Im Vordergrund steht aber radikale, experimentelle Kunst. Ein paar mögen das den Lärm der Avantgarde nennen. Wir sagen: Wer Anspruch hat, findet hier Bestätigung. Weil das zu zweit besser gelingt: Für die 26. Ausgabe des CTM zwischen dem 24. Januar und 1. Februar 2026 verlosen wir 2×2 Weekend-Pässe. Tickets ab: 105 Euro

ctm-festival.de

Docklands 2026

1×2 Festivaltickets

Docklands (Foto: Jonathan Braasch)

Seit 2010 gehört es fest zur Sommersaison in Münster: Sobald die Temperaturen steigen, verwandelt das Docklands den Stadthafen und das umliegende Gelände in einen zentralen Treffpunkt für elektronische Musik. Bis zu 20 Stunden Programm, vier Open-Air-Bühnen am Tag, mehrere Clubfloors am Hawerkamp in der Nacht – und rund 70 Artists, die von Techno und House bis Trance und Hard Techno reichen. Internationale Namen treffen hier auf lokale Acts, dicht, direkt und ohne große Distanz zwischen Publikum und Bühne. Für den 6. Juni 2026 verlosen wir 1×2 Tickets – ein Sommerauftakt, der in Münster längst Tradition hat. Tickets ab: 49 Euro

docklands-festival.de

Feel Festival 2026

1×2 Festivaltickets

Feel Festival (Foto: Becky Ruetten)

Kein Haus am See, dafür ein ganzes Festival: Das Feel steigt 2026 vom 23. bis 26. Juli in Lichterfeld-Schacksdorf am Bergheider See – Irgendwo zwischen Dresden, Berlin und Leipzig. Es findet in der kommenden Ausgabe unter dem Motto „Feel Unterwegs – Gemeinsam Grenzen überwinden” statt und lädt die Besuchenden an einen Ort des Austauschs, der Begegnung und des Wandels ein. Es gibt eine Vielfalt an musikalischen Genres auf über zehn Bühnen, ein facettenreiches Rahmenprogramm mit Yoga, Karaoke und DIY sowie Workshops und Vorträge zu nachhaltigen und queerfeministischen Themen. Tickets ab: 175 Euro

feel-festival.de

Fusion Club

1x Season Pass 2026

Der Fusion Club in Münster (Foto: Paul Popanda)

Der Hawerkamp in Münster, ein Industriegelände aus den 1920er Jahren, ist mit seiner Selbstverwaltung deutschlandweit einzigartig und ein Beispiel dafür, wie man der allgemeinen Gentrifizierung entgegentreten und langfristig Räume für Subkultur schaffen kann. Mittendrin liegt mit dem Fusion Club einer der einflussreichsten und ältesten Clubs des Landes. Drei Floors, ein druckvolles Funktion-One-System, der Iconic Cube und ein Lichtdesign, das den Raum ebenso stark formt wie der Sound. Die Floors sind so unterschiedlich wie die Menschen, die hier ihre Nächte verbringen – und genau das macht den Ort seit über 28 Jahren so besonders. Shortfact für Profis: Der Keller des Fusion Clubs blickt sogar auf eine noch längere Geschichte zurück und dient der Dockland-Crew bereits seit 1988 als Spielstätte. Für 2026 verlosen wir einen Season-Pass für zwei Personen, der ein Jahr lang gültig ist.

fusion-club.de

Garbicz 2026

1×2 Festivaltickets

Garbicz Festival (Foto: Iris Piers)

Wer war schon mal in Polen, Hände hoch! Für das Garbicz, keine zwei Stunden von Berlin entfernt, lohnt sich der Grenzgängerausflug auf jeden Fall. Vom 30. Juli bis 3. August 2026 verlängert man das Wochenende – ins Unendliche. Wir verlosen 1×2 Festivaltickets vorab. Tickets ab 295 Euro

garbiczfestival.com

Grand Lighthouse 2026

1×2 Festivaltickets

The Grand Lighthouse (Foto: Josha Lohrengel)

Das Lighthouse überwintert: nicht an der Adria, sondern in den Alpen. 2026 landet das Grand Lighthouse Festival vom 22. bis 25. Januar in Bad Gastein – dort, wo früher Kurgäste flanierten und heute Raver:innen ihre Ski mit Glitter bekleben. Zwischen weißen Pisten stehen Touring-DJs an den Decks, der Rest folgt zum Après-Ski-Rave. Wir verlosen zwei Festivalpässe – Unterkunft müsst ihr selbst finden, aber wer schläft hier schon? Tickets ab: 219 Euro.

lighthouse.plus

Lighthouse 2026

1×2 Festivaltickets

Auf dem Lighthouse wird nicht nur im Meer geplanscht (Foto: Presse)

Vom 3. bis 7. Juni 2026 weihen wir zwischen Poolkante, Wellenbruch und Subwoofer den Sommer ein – wie jedes Jahr, nur mit mehr Sonnencreme und besseren Intentionen. Das Lighthouse in Kroatien bringt nämlich Techno und House und alles, was sich dazwischen ausgeht. Wer clever packt, lässt die Badehose gleich an. Wir verlosen 1×2 Festivalpässe ohne Unterkunft. Tickets ab: 399 Euro

lighthouse.plus

Nation of Gondwana 2026

1×2 Festivaltickets

Marie Montexier auf der Nation of Gondwana 2025 (Foto: Maxine Stiller)

Keine Bahnstunde von Berlin flüchten jeden Sommer Tausende in eine freundlichere Realität: die Nation of Gondwana. 2026 feiert das Festival in Grünefeld vom 16. bis 19. Juli seine 32. Ausgabe – zwischen Birke, See und dem schönsten Acker, den Brandenburg hergibt. Wer ein Ticket ergattert, darf wieder für drei Tage so tun, als sei die Welt noch halbwegs in Ordnung. Wir verlosen 1×2 Tickets, weil Realitätsflucht im Doppelpack einfach besser funktioniert. Tickets ab: 199 Euro

pyonen.de

Pollerwiesen 2026

1×2 Festivaltickets

Die blaue Stunde beim Pollerwiesen (Foto: Nekame Klasohm)

Die Pollerwiesen finden 2026 wieder in Dortmund statt – und zwar im Revierpark Wischlingen. Jener Ort, an dem Sonne, Schweiß und Subbassfrequenzen seit Jahren ein ziemlich verlässliches Bündnis pflegen. Das Line-up? Ist noch geheim. Wer auf die letzten Jahre linst, weiß aber: Es wird wieder groß und artig! Tickets: noch nicht verfügbar

pollerwiesen.org

Time Warp Mannheim 2026

1×2 Festivaltickets

Time Warp in Mannheim (Foto: Presse)

Manche Dinge altern einfach nicht. Die Time Warp zum Beispiel. Am 21. März 2026 verwandelt sich die Maimarkthalle wieder in das, was sie seit 1994 eben ist: ein Rave-Raumschiff aus Nebel, Strobos und übermütigen Perfektionist:innen. Fünf Floors, 19 Stunden, null Kompromisse. Mannheim bleibt damit, was es immer war: das Silicon Valley der Kickdrums. Tickets ab: 89 Euro

time-warp.de

Delsin

1x Plattenpaket

D5 – Edward edits

Decoder – Anutva EP Colored Vinyl (DSR-C24)

Na Nich – White Soil EP Colored Vinyl (DSR-C25)

Annie Hall – Practical Optimism EP Colored Vinyl (DSR-E15)

Xenia Reaper – Nept Polarisation LP Colored Vinyl (DSR-E16)

Tobias. & Doltz. – Versus LP (160DSR)

delsinrecords.com

Mute

1x Plattenpaket

JakoJako – Tết 41(Stumm513)

Swans – Birthing (Stumm516)

HAAi – Humanise (Stumm520)

Clock DVA – White Souls In Black Suits (Remaster)

A Certain Ratio – Live in America (Remaster)

mute.com

Rewika Promotion

1x Plattenpaket

The Hidden Cameras – Bronto (Evil Evil, Motor)

Richard Koch – Rays Of Light (Fun in the church)

Studio Bonaparte – From The Archives #002 / The Kumasi Sessions (Fun in the church)

Stefanie Schrank – Forma (Staatsakt)

Automatic – Is It Now? (Stones Throw Records)

Superspace – Superspace (Superspace/Fun in the church)

rewika-promotion.de

Tresor

1x Plattenpaket

Surgeon – Shell~Wave (Tresor.373)

LDS – power of 2 (Tresor.374)

LNS & DJ Sotofett – Globus Trax (Tresor.375)

Kerrie – Echoes Of The Live Wire (Tresor.385)

2x Tresor Slipmat

Blue + Silver T34 Super Shopper

tresorberlin.com