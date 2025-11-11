Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Der Tresor hat sein Neujahrs-Line-up bekanntgegeben. Ab dem 29. Dezember 2025 finden sechs aufeinanderfolgende Events in Tresor, Aurora Bar und Globus statt. Richie Hawtin eröffnet mit seinem „Minus+ Showcase” das Programm. Am 30. gibt es den Final Knall, bei dem unter anderem Adriana Lopez und die Zenker Brothers auftreten. Es folgen Silvester- und Neujahrs-Partys, das alljährliche „Still Awake?”, sowie die erste Klubnacht des Jahres 2026.

Das sechstägige Programm umfasst auch Live-Performances, unter anderem von Sandwell District, Psyk und Orbe. Zu den DJs gehören Skee Mask, Stephanie Skyes, IMOGEN, Cleric, LNS und Bailey Ibbs.

Das vollständige Line-up findet sich auf der Tresor-Website, Karten zu den einzelnen Veranstaltungen und Kombitickets sind bei Resident Advisor.