News

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Jakob Senger

Der Tresor hat sein Neujahrs-Line-up bekanntgegeben. Ab dem 29. Dezember 2025 finden sechs aufeinanderfolgende Events in Tresor, Aurora Bar und Globus statt. Richie Hawtin eröffnet mit seinem „Minus+ Showcase” das Programm. Am 30. gibt es den Final Knall, bei dem unter anderem Adriana Lopez und die Zenker Brothers auftreten. Es folgen Silvester- und Neujahrs-Partys, das alljährliche „Still Awake?”, sowie die erste Klubnacht des Jahres 2026. 

Das sechstägige Programm umfasst auch Live-Performances, unter anderem von Sandwell District, Psyk und Orbe. Zu den DJs gehören Skee Mask, Stephanie Skyes, IMOGEN, Cleric, LNS und Bailey Ibbs. 

Das vollständige Line-up findet sich auf der Tresor-Website, Karten zu den einzelnen Veranstaltungen und Kombitickets sind bei Resident Advisor

Tresor Neujahrswoche

Der Globus-Floor des Tresor (Foto: Undplus)


News

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

News
Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

News
Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.
News Alexis Waltz -
Mental Health in Clubs: Die Berliner Clubcommission veröffentlicht Leitfaden

Mitarbeitende im Club stehen permanent zwischen Reizüberflutung und Belastungskontrolle. GROOVE hat den neu veröffentlichten Leitfaden für euch unter die Lupe genommen.
News Jakob Senger -
Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

Der LAUNDRETTE-Mitgründer spricht von immensem Druck auf die Veranstalter:innen und distanziert sich von der israelischen Regierung.
News Michael Sarvi -
Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen

Die Regierung von Giorgia Meloni hat Free Raves wie diesen massiv kriminalisiert. Nun konnte die Party zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden.
News Jacob Wittmer -
Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

Roland Burrel produzierte mit seinem Bruder Rheji in den späten achtziger und frühen neunziger Jahre für das Label Nu Groove zahllose legendäre Platten.
News Michael Sarvi -
Zollfahnder Henner Grote zum Drogenfund in Nauen: „Wir haben schon etwa zehn Container mit Abfallchemikalien befüllt”

Eine Lagerhalle im brandenburgischen Nauen mit Badewannen voller Drogen beschäftigt zurzeit die Gemüter. Unser Interview gibt einen Einblick in die laufenden Ermittlungen.
News Jakob Senger -
Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt

Rave the Planet findet 2026 zum vierten Mal statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einem eigenen Truck an der Parade teilnehmen könnt.
News Michael Sarvi -
Christian Raschke: Gründer der Kreuzberger Konzertkasse KOKA36 verstorben

KOKA36 war eine Berliner Institution, die sich gegen den digitalen Ticketkauf stemmte. Nun verliert die Konzertkasse ihren Initiator.
News Jakob Senger -
