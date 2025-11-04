Jägermeister: Bewerbungsphase für „Save The Night” beginnt 

Zum fünften Mal in Folge schreibt Jägermeister das Förderprogramm „Save the Night” aus. Der Getränkehersteller stellt bis zu 156.000 Euro für Projekte bereit, die sich dem Erhalt und der Weiterentwicklung der Clubkultur widmen.

Einzelpersonen und Kollektive können sich bis zum 30. November 2025 bewerben. Die Konzepte müssen auf das Nachtleben zielen und idealerweise Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit fördern. Bewerber:innen müssen mindestens 21 Jahre alt sein.

In den vergangenen Jahren unterstützte Jägermeister bereits über 240 Projekte in mehr als 60 Ländern. Wer unsicher ist, kann sich in einem Online-Workshop von DJ Elijah beraten lassen.

Bewerbungsunterlagen und ein Video zu den Gewinner:innen von 2024 findet ihr hier.

Zu den Gewinnern des letzten Jahres zählt Jesse Mugambi, der mit seinem Projekt „Studio Can-V” 50.000 Euro erhielt. In Kenia hat er damit einen kreativen Raum geschaffen, der zugleich Studio, Treffpunkt und Event-Location für Künstler:innen ist.