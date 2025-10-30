Oktober 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Pancratio – Automatic House (Faith Beat)

House, bei Pancratio geht es um House, mit einem Schwerpunkt auf Chicago. Zum Beispiel jackt „It Was Unexpected” auf 130 BPM mit stampfender Basslinie und Orgel-Spitzen in die Nacht, um am Ende mit abgehackten Stimmschnippseln nochmal an der Hysterie-Schraube zu drehen.

„Otta Research Lab” lautet der Name seines Studios in Rom, wo Pancratio dieses Jahr noch die EP Love Letters aufgenommen hat. Nur um gleich im Anschluss nach Berlin zu ziehen. Wo sein früheres Schaffen auf Kollaboration ausgelegt war, setzt er an der Spree mit dem Album Automatic House seine Solo-Arbeit fort. Auch das Titelstück betont mächtig die Zwo und die Vier und belässt es lange beim nackten Beat, um sich dann Schwebe-Keys, Aufmunterungsrufe und verführerische Anleitungen zuzulegen. „Are You Listening?” eröffnet beinahe im alten Stil dieses Album, und hier zeigt sich auch schon gleich Pancratios eigener Zugang zu Chicago House: oft schieben sich leicht psychotrope Klangbilder in die Dancefloor-Musik, hier sind es leicht dissonante Vorstellungen des UFO-Flugs. In „MAPA” quäken die Acid-Moleküle, in „Leave Me Alone” die Besetztzeichen analoger Telefonanlagen.

Automatic House führt also Pancratios eigene Geschichte fort: es geht um House, und das in einer Lieferung, aus der jeder einzelne Track zum Floor zieht. Christoph Braun