Oktober 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

HAAi – HUMANiSE (Mute)

Teneil Throssell alias HAAi war schon immer mehr als nur eine DJ oder Produzentin – sie ist eine akustische Anthropologin, die den Zustand des Menschseins im digitalen Zeitalter erforscht. HUMANiSE ist ein Album, das die Grenzen zwischen Club, Körper und Chor auflöst – ein technoider Liebesbrief an Gemeinschaft, Verletzlichkeit und das Überleben im synthetischen Jetzt.

Schon der Opener „Satellite” mit Jon Hopkins, Obi Franky, ILĀ und dem Trans Voices Choir zeigt, worum es hier geht: organische Stimmen, die durch elektroide Frequenzen flackern, bis alles zu einem Schwarm aus Empathie wird. Kein kaltes Maschinenrauschen, sondern digitaler Herzschlag. „Stitches” markiert einen Wendepunkt – ein Stück, das Schmerz und Heilung in denselben Loop presst. Die Kickdrum klingt wie ein pochender Puls, HAAis Stimme bricht auf, sucht Nähe, zieht sich zurück. Es ist Pop und Techno, aber zugleich etwas anderes: eine Erinnerung daran, dass Verwundbarkeit immer rhythmisch bleibt. Auf „All That Falls Apart / Comes Together” verwebt James Massiah Spoken Word und sakrale Club-Ästhetik, während „Hey!” das Gegenstück liefert – ein euphorisches, fast anarchisches Dancefloor-Stück, das an die frühen Chemical Brothers erinnert, aber in einer queer-futuristischen Klangsprache neu formuliert ist. Der Titeltrack schließlich bündelt das Albumkonzept: ein maschineller Hymnus auf Zusammenhalt. Chöre, glitchende Beats, menschliche Stimmen, die sich gegenseitig hochschrauben, bis das Ganze fast zerbricht – und genau darin liegt seine Schönheit. HAAi gelingt hier das, was elektronische Musik so selten wagt: Sie klingt nicht nach Flucht, sondern nach Rückkehr – zurück zur Stimme, zur Gemeinschaft. HUMANiSE ist weniger ein Album als ein Statement: Wir sind keine Algorithmen. Noch nicht. Liron Klangwart

<a href="https://haai.bandcamp.com/album/humanise">HUMANiSE von HAAi</a>