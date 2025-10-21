Mixe des Monats: Oktober 2025

Azu Tiwaline – Orb Podcast 097 (Orb Mag)

Azu Tiwaline kann für sich beanspruchen, was so viele Pressetexte über so viele Künstler:innen gerne behaupten: Eine eigene Klangsprache entwickelt zu haben. Ganz ohne übertriebenen Ethno-Kitsch und generalisierende Klischees lässt sich über die Tunesierin sagen, dass ihre Musik ihre Herkunft atmet: Weitläufig, dumpf pulsierend und stets in Bewegung, spiegeln ihre Produktionen die Unendlichkeit, Schönheit und Kargheit von Wüstenlandschaften.

Auch ihr Mix fürs Orb Mag entwickelt eine Sogwirkung, wenngleich in anderer Manier. Über eine Stunde hinweg fährt sie alle majestätischen Register der Ambientmusik auf, quasi ohne Spannungsabfall, mit vollem Fokus. Grobkörnig und taktil krachen im ersten Drittel Jóhann Jóhannssons Streicher in die Noise-Abgründe von Ghost Dubs. Der Rest der Tracklist liest sich wie ein All-Star-Treffen aufmerksamkeitsbeanspruchender beatloser Musik. Tiwaline selbst & Al Wootton liefern dumpfes Dub-Grollen, Andrew Pekler fein perlende Elektroakustik, Sigur Rós die größtmögliche Elegie, Caterina Barbieri später noch ihren Genreklassiker „Fantas”. Ein Track nach dem anderen fügt sich in eine Ästhetik, die bei aller Schwerfälligkeit Schwebezustände zulässt, alles ist, aber kein Easy Listening. Azu Tiwaline liefert hier ein Ambient-Set ab, das sich extrem nah an der Perfektion bewegt. Maximilian Fritz