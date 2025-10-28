Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

Rave the Planet findet 2026 erst am 15. August statt.Grund dafür ist die Überschneidung mit der Nature One und dem Christopher Street Day in Hamburg. Die Parade 2026 wird nicht wie geplant am 1. August 2026, sondern zwei Wochen später stattfinden.

Die Verschiebung erfolgt nach zahlreichen Rückmeldungen aus der Community und in enger Abstimmung mit den Berliner Behörden sowie weiteren Partner:innen der Rave the Planet GmbH. „Uns war wichtig, dass alle, die dabei sein möchten, auch die Möglichkeit dazu haben”, sagt Timm Zeiss, Geschäftsführer von Rave the Planet.

Zudem startet am Samstag, dem 1. November 2025, die Bewerbungsphase für die sogenannten Floats, die nächstes Jahr an der Parade teilnehmen wollen. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 15. Januar 2026. Gleichzeitig mit dem Bewerbungsstart wird auch das Motto der Parade 2026 bekannt gegeben.