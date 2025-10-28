Mitglied jetzt!
News

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

Katharina Pittack

Rave the Planet findet 2026 erst am 15. August statt.Grund dafür ist die Überschneidung mit der Nature One und dem Christopher Street Day in Hamburg. Die Parade 2026 wird nicht wie geplant am 1. August 2026, sondern zwei Wochen später stattfinden. 

Die Verschiebung erfolgt nach zahlreichen Rückmeldungen aus der Community und in enger Abstimmung mit den Berliner Behörden sowie weiteren Partner:innen der Rave the Planet GmbH. „Uns war wichtig, dass alle, die dabei sein möchten, auch die Möglichkeit dazu haben”, sagt Timm Zeiss, Geschäftsführer von Rave the Planet.

Zudem startet am Samstag, dem 1. November 2025, die Bewerbungsphase für die sogenannten Floats, die nächstes Jahr an der Parade teilnehmen wollen. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 15. Januar 2026. Gleichzeitig mit dem Bewerbungsstart wird auch das Motto der Parade 2026 bekannt gegeben.

Rave The Planet 2023 (Foto: Sebastian Wischmann)


Florian Schneider (Foto: Lynn Goldsmith)

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

News Lea Jessen -
2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
„This is the end“: Die letzte Party 1986 im Schwuz in der Kulmer Straße (Foto: Archiv Schwuz)

SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

News Lea Jessen -
Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
Das Lehmann in Stuttgart (Foto: Franziska Nistler)

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

News Lea Jessen -
Du möchtest die Wohnzimmer-Decks hinter dir lassen und in einem Club auflegen? Das Lehmann bietet dir nun die Chance dazu.
Acid Pauli (Foto: Presse)

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

News Michael Sarvi -
Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.
Das Moyn Festival 2024 (Foto: Moyn Festival)

Moyn: Festival findet 2026 zum letzten Mal statt

News Katharina Pittack -
Das achte Moyn Festival in Oyten bei Bremen wird das letzte seiner Art. Grund dafür seien die finanzielle Situation und die Konkurrenz.
Foto: Beatport

Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

News Michael Sarvi -
Beatport war bisher vor allem für den digitalen Verkauf von Musik bekannt. Nun wird das Angebot um ein Ticketsystem für Veranstaltungen erweitert.
Die Polizei vor den Rathenau Hallen (Foto: Tanith/Facebook)

Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

News Katharina Pittack -
Grund für den Abbruch des Raves in den Rathenau Hallen waren offenbar Lärmbeschwerden sowie eine fehlende Ausnahmegenehmigung.
Das Zamna Festival vor den Pyramiden von Gizeh (Foto: Zamna Festival)

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

News Lea Jessen -
Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.

