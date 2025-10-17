Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

In einem Späti im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg finden regelmäßig ausgelassene Raves statt, berichtet der Tagesspiegel. Bewohner:innen des Hauses klagen über extreme Lärmbelästigung. Das Geschäft mit dem Namen Späti Booth befindet sich Erdgeschoss eines Mietshauses an der Schönhauser Allee 108. Verantwortlich zeichnet Hausarzt Dr. Yusuf Simsek, der in der Amrumer Straße im Wedding praktiziert.

Nach Recherche des Tagesspiegels informierten Hausbewohner:innen die Vermieter Heimstaden bereits mehrfach über die Zustände. Neben dem Lärm klagen sie unter anderem über Randale und sogar Urin im Treppenhaus, verursacht durch alkoholisierte Partygäste.

Laut den Anwohner:innen finden die Raves bereits seit Oktober 2024 statt. Auf Instagram promotet der Spätkauf die illegalen Partys. Zuvor hatte es bereits mehrere Polizeieinsätze gegeben. Das Wohnhaus werde „faktisch als illegaler Club missbraucht”, äußern die Bewohner:innen gegenüber dem Tagesspiegel im oben verlinkten Beitrag.

Ein Flyer der Späti Booth (Foto: Instagram/Späti Booth)

Heimstaden gibt gegenüber dem Tagesspiegel an, dass der Fall bekannt sei und der Späti-Betreiber bereits mehrfach schriftlich ermahnt worden sei. Jetzt droht der Vermieter mit dem Rauswurf. Die Partys stellen eine zweckwidrige Nutzung der Gewerbefläche sowie einen Verstoß gegen die gesetzlichen Ruhezeiten dar.

Das Besondere an diesem Späti: Das gesamte Team abgesehen von Betreiber Dr. Yusuf Simsek ist unter 30. Livan ist gerade einmal 21 Jahre alt. Unterstützt wird er von seiner Schwester Destina (27) sowie ihren beiden engsten Freund:innen, Isi (28) und Lukas (19).