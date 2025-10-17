Mitglied jetzt!
News

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

Die Redaktion

In einem Späti im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg finden regelmäßig ausgelassene Raves statt, berichtet der Tagesspiegel. Bewohner:innen des Hauses klagen über extreme Lärmbelästigung. Das Geschäft mit dem Namen Späti Booth befindet sich Erdgeschoss eines Mietshauses an der Schönhauser Allee 108. Verantwortlich zeichnet Hausarzt Dr. Yusuf Simsek, der in der Amrumer Straße im Wedding praktiziert.

Nach Recherche des Tagesspiegels informierten Hausbewohner:innen die Vermieter Heimstaden bereits mehrfach über die Zustände. Neben dem Lärm klagen sie unter anderem über Randale und sogar Urin im Treppenhaus, verursacht durch alkoholisierte Partygäste.

Laut den Anwohner:innen finden die Raves bereits seit Oktober 2024 statt. Auf Instagram promotet der Spätkauf die illegalen Partys. Zuvor hatte es bereits mehrere Polizeieinsätze gegeben. Das Wohnhaus werde „faktisch als illegaler Club missbraucht”, äußern die Bewohner:innen gegenüber dem Tagesspiegel im oben verlinkten Beitrag.

Ein Flyer der Späti Booth (Foto: Instagram/Späti Booth)

Heimstaden gibt gegenüber dem Tagesspiegel an, dass der Fall bekannt sei und der Späti-Betreiber bereits mehrfach schriftlich ermahnt worden sei. Jetzt droht der Vermieter mit dem Rauswurf. Die Partys stellen eine zweckwidrige Nutzung der Gewerbefläche sowie einen Verstoß gegen die gesetzlichen Ruhezeiten dar.

Das Besondere an diesem Späti: Das gesamte Team abgesehen von Betreiber Dr. Yusuf Simsek ist unter 30. Livan ist gerade einmal 21 Jahre alt. Unterstützt wird er von seiner Schwester Destina (27) sowie ihren beiden engsten Freund:innen, Isi (28) und Lukas (19).

Späti Booth (Foto: Instagram/stageofdestiny)


In eigener Sache: Die GROOVE gibt's ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht's zur Anmeldung.

In eigener Sache: Die GROOVE gibt's ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht's zur Anmeldung.

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
