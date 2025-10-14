Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Die vier Gründer:innen des Sónar in Barcelona treten aus dem Vorstand zurück. In einem Statement bedankte sich die Leitung des Festivals bei ihren Mitstreiter:innen und treuen Fans. Außerdem heißt es weiter, dass ein Generationenwechsel schon bei der Übernahme durch das britische Live-Entertainment-Unternehmen Superstruct 2018 vereinbart wurde. Kritische Stimmen behaupten, dies sei nicht der Hauptgrund: Vielmehr gehe es hier um eine komplette Vereinnahmung des Sónar durch den Finanzmarkt.

Negative Reaktionen erntete das Sónar früher in diesem Jahr, als bekannt wurde, dass Superstruct durch die Private-Equity-Gesellschaft KKR als Hauptanteilseigner übernommen wurde. KKR steht aufgrund angeblicher Verstrickungen im Nahostkonflikt sowie Geschäften mit fossilen Brennstoffen in der Kritik. Diese Vorwürfe führten zu Boykottaufrufen gegen Superstruct-Festivals, einschließlich des Sónar. Trotz dieser Ereignisse verzeichnete man bei der diesjährigen Ausgabe einen Besucherrekord von 161.000 Personen.

Das Sónar Festival findet seit 1994 regelmäßig in Barcelona statt. Ableger gibt es in Istanbul und Lissabon. Neben DJs bietet das Festival auch Raum für Multimediakunst. Zu den bisher vertretenen Künstler:innen gehören Laurent Garnier, Kraftwerk oder Seth Troxler.