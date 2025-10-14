Mitglied jetzt!
News

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Michael Sarvi

Die vier Gründer:innen des Sónar in Barcelona treten aus dem Vorstand zurück. In einem Statement bedankte sich die Leitung des Festivals bei ihren Mitstreiter:innen und treuen Fans. Außerdem heißt es weiter, dass ein Generationenwechsel schon bei der Übernahme durch das britische Live-Entertainment-Unternehmen Superstruct 2018 vereinbart wurde. Kritische Stimmen behaupten, dies sei nicht der Hauptgrund: Vielmehr gehe es hier um eine komplette Vereinnahmung des Sónar durch den Finanzmarkt.

Negative Reaktionen erntete das Sónar früher in diesem Jahr, als bekannt wurde, dass Superstruct durch die Private-Equity-Gesellschaft KKR als Hauptanteilseigner übernommen wurde. KKR steht aufgrund angeblicher Verstrickungen im Nahostkonflikt sowie Geschäften mit fossilen Brennstoffen in der Kritik. Diese Vorwürfe führten zu Boykottaufrufen gegen Superstruct-Festivals, einschließlich des Sónar. Trotz dieser Ereignisse verzeichnete man bei der diesjährigen Ausgabe einen Besucherrekord von 161.000 Personen.

Das Sónar Festival findet seit 1994 regelmäßig in Barcelona statt. Ableger gibt es in Istanbul und Lissabon. Neben DJs bietet das Festival auch Raum für Multimediakunst. Zu den bisher vertretenen Künstler:innen gehören Laurent Garnier, Kraftwerk oder Seth Troxler.

Paula Tape bei ihrem Set auf dem Sónar 2025 (Foto: Sónar)


News

News Lea Jessen -
Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

News Lea Jessen -
Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Moderation TDC (Foto: Clubcommission)

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News Michael Sarvi -
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
Cassy (Foto: Presse)

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Die Redaktion -
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
(Foto: Efdemin / Instagram)

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

News Lea Jessen -
Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

News Die Redaktion -
Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

News Michael Sarvi -
Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
Die Überschwemmung auf Ibiza (Foto: Instagram / Like Mike)

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

News Katharina Pittack -
Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.

