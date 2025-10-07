Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Der deutsche DJ und Produzent Efdemin veröffentlicht mit Poly sein fünftes Studioalbum. Die Platte erscheint am 17. Oktober auf dem kürzlich wiederbelebten Label Ostgut Ton.
Auf elf Tracks soll das Album auf „zurückliegende Ansätze der Klubmusik verweisen, die Efdemins Sound geprägt haben” und zugleich „experimentell und polyphon” klingen, wie bereits in der Titelgebung deutlich wird.
Das Albumcover stammt von der Künstlerin Isa Genszken. Es zeigt ein menschliches Ohr und soll eine Metapher für „deep listening” sein. Außerdem verdeutliche es die Komplexität des Klangs, der auf dem einstündigen Album zu hören sei, heißt es in der Albumankündigung.
Zuletzt war Efdemin mit „a thousand shades of green” auf dem im Mai erschienenen Ostgut-Release Klubnacht 01 vertreten. In der Vergangenheit veröffentlichte er im Rahmen von Zehn oder das Album New Atlantis auf Ostgut.
Ostgut Ton gilt mitsamt seiner Sublabels A-TON und unterton seit seiner Gründung 2005 als einer der einflussreichsten House- und Techno-Labels. Das Label wurde nach seinem Ende 2021 im Juni 2025 wiederbelebt und verzeichnet Veröffentlichungen von namhaften Produzent:innen und Berghain-Residents wie Marcel Dettmann, Steffi oder Ben Klock.
A1. Drift
A2. Poly
A3. Signal to Noise
B1. Rauris
B2. Trophic Cascade
B3. Aachen
C1. Microphase
C2. Radical Hope
C3. Irrlicht
D1. Lost Somewhere in the Day
D2. Below the Surfcae
Format: Digital & Double LP
VÖ: 17. Oktober 2025