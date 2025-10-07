Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Lea Jessen

Der deutsche DJ und Produzent Efdemin veröffentlicht mit Poly sein fünftes Studioalbum. Die Platte erscheint am 17. Oktober auf dem kürzlich wiederbelebten Label Ostgut Ton

Auf elf Tracks soll das Album auf „zurückliegende Ansätze der Klubmusik verweisen, die Efdemins Sound geprägt haben” und zugleich „experimentell und polyphon” klingen, wie bereits in der Titelgebung deutlich wird.

Das Albumcover stammt von der Künstlerin Isa Genszken. Es zeigt ein menschliches Ohr und soll eine Metapher für „deep listening” sein. Außerdem verdeutliche es die Komplexität des Klangs, der auf dem einstündigen Album zu hören sei, heißt es in der Albumankündigung.

Zuletzt war Efdemin mit „a thousand shades of green” auf dem im Mai erschienenen Ostgut-Release Klubnacht 01 vertreten. In der Vergangenheit veröffentlichte er im Rahmen von Zehn oder das Album New Atlantis auf Ostgut.

Ostgut Ton gilt mitsamt seiner Sublabels A-TON und unterton seit seiner Gründung 2005 als einer der einflussreichsten House- und Techno-Labels. Das Label wurde nach seinem Ende 2021 im Juni 2025 wiederbelebt und verzeichnet Veröffentlichungen von namhaften Produzent:innen und Berghain-Residents wie Marcel Dettmann, Steffi oder Ben Klock.

Efdemin – Poly

A1. Drift
A2. Poly
A3. Signal to Noise
B1. Rauris
B2. Trophic Cascade
B3. Aachen
C1. Microphase
C2. Radical Hope
C3. Irrlicht
D1. Lost Somewhere in the Day
D2. Below the Surfcae

Format: Digital & Double LP
VÖ: 17. Oktober 2025

Foto: Efdemin/Instagram


News

Weiterlesen

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Corsica Studios: Londoner Club veröffentlicht Statement zu Schließung

„Nichts ist für immer”, schreiben die Corsica Studios und erklären, warum die Schließung 2026 notwendig ist, um den Standort zu erhalten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

Die TR-808 und TR-909 beeinflussten elektronische Musikproduktionen über Jahrzehnte. Nun veröffentlicht Roland beide vereint in einem Gerät.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
Cassy (Foto: Presse)

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Die Redaktion -
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

News Die Redaktion -
Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

News Michael Sarvi -
Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
Die Überschwemmung auf Ibiza (Foto: Instagram / Like Mike)

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

News Katharina Pittack -
Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.
Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)

Corsica Studios: Londoner Club veröffentlicht Statement zu Schließung

News Lea Jessen -
„Nichts ist für immer”, schreiben die Corsica Studios und erklären, warum die Schließung 2026 notwendig ist, um den Standort zu erhalten.
Roland TR-1000 (Foto: rolandsynthandaira/ instagram)

TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

News Michael Sarvi -
Die TR-808 und TR-909 beeinflussten elektronische Musikproduktionen über Jahrzehnte. Nun veröffentlicht Roland beide vereint in einem Gerät.
Das WDM in Hannover (Foto: David Heuer)

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

News Lea Jessen -
Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv