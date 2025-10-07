Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Der deutsche DJ und Produzent Efdemin veröffentlicht mit Poly sein fünftes Studioalbum. Die Platte erscheint am 17. Oktober auf dem kürzlich wiederbelebten Label Ostgut Ton.

Auf elf Tracks soll das Album auf „zurückliegende Ansätze der Klubmusik verweisen, die Efdemins Sound geprägt haben” und zugleich „experimentell und polyphon” klingen, wie bereits in der Titelgebung deutlich wird.

Das Albumcover stammt von der Künstlerin Isa Genszken. Es zeigt ein menschliches Ohr und soll eine Metapher für „deep listening” sein. Außerdem verdeutliche es die Komplexität des Klangs, der auf dem einstündigen Album zu hören sei, heißt es in der Albumankündigung.

Zuletzt war Efdemin mit „a thousand shades of green” auf dem im Mai erschienenen Ostgut-Release Klubnacht 01 vertreten. In der Vergangenheit veröffentlichte er im Rahmen von Zehn oder das Album New Atlantis auf Ostgut.

Ostgut Ton gilt mitsamt seiner Sublabels A-TON und unterton seit seiner Gründung 2005 als einer der einflussreichsten House- und Techno-Labels. Das Label wurde nach seinem Ende 2021 im Juni 2025 wiederbelebt und verzeichnet Veröffentlichungen von namhaften Produzent:innen und Berghain-Residents wie Marcel Dettmann, Steffi oder Ben Klock.

Efdemin – Poly

A1. Drift

A2. Poly

A3. Signal to Noise

B1. Rauris

B2. Trophic Cascade

B3. Aachen

C1. Microphase

C2. Radical Hope

C3. Irrlicht

D1. Lost Somewhere in the Day

D2. Below the Surfcae

Format: Digital & Double LP

VÖ: 17. Oktober 2025