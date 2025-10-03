September 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Jensen Interceptor – Interception (International Chrome)

Interception ist das zweite Album des International-Chrome-Labelchefs Mikey Melas, besser bekannt als Jensen Interceptor. Und es markiert so etwas wie eine Wende, ein neues Make-up auf einem bekannten Gesicht. Waren seine bisherigen Veröffentlichungen geprägt von einem sehr harten, Dancefloor-orientierten Electro-Verständnis nahe an noisigem Techno, so lässt das neue Album diese Genre-Begrenzung weit hinter sich – und markiert damit Melas‘ bisher experimentellstes, aber auch bestes Werk.

Die zehn Tracks strecken ihre Fühler in alle Richtungen aus, sei es Electronica Aphex Twin’scher Prägung, sogenannter Ambient-Jungle, Chicagoer Juke-Mutationen oder kontemporäre Bass Music. Und ein wenig Electro ist natürlich auch dabei, alles zusammengefügt mit einer ordentlichen Portion trippiger Psychedelik. Diese Genre-Offenheit führt zu immer wieder überraschenden Hybriden, Tracks, die genau einzuordnen schwerfällt, die aber gleichwohl beim Zuhören wie beim Tanzen enorme Freude machen. Denn bei aller Experimentierfreude verliert Interception die Tanzfläche natürlich nicht aus den Augen. Was zu einigen mehr als hypnotischen, fast schon rituell anmutenden Dancefloor-Bomben führt. Das neue Make-up steht Jensen Interceptor auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tim Lorenz

<a href="https://internationalchrome.bandcamp.com/album/interception">Interception von Jensen Interceptor</a>