Mixe des Monats: September 2025

Jennifer Walton – In Focus: SOPHIE (NTS)

Deconstructed Club, Hyperpop oder Bubblegum sind einige Worthülsen, mit denen versucht wird, die musikalische Legacy von SOPHIE einzufangen. In dem zweistündigen NTS-Mix, den Jennifer Walton liebevoll kuratiert und gemixt hat, zeigt sich aber, dass Worte nicht im Ansatz einfangen können, wofür SOPHIE stand: Es ist eher ein Gefühl von fehlender Zugehörigkeit – nicht richtig im Mainstream zu stehen, aber auch nicht richtig außerhalb. Die Songs, die sie als Produzentin für Madonna oder Vince Staples hinterlassen hat, gehören genauso dazu, wie ihre eigenen Veröffentlichungen. Ein wilder Ritt zwischen Pop und Avantgarde, durch akustisch zum Teil ungewohnte und anstrengende Sounds, an denen am Ende der emotionale Höhepunkt wartet. Ihre Nachricht aus dem Jenseits: „It’s Okay To Cry” und „Just Like We Never Said Goodbye”, eine mehr als offensichtliche Referenz auf den plötzlichen Tod von SOPHIE in 2021.

Es gäbe noch so viel mehr zu sagen: Über ihr Leben und Wirken als Transfrau oder über ihren Einfluss auf den aktuell prägenden Hyperpop-Sound. Am Ende geht es aber nur darum, sich an die guten Zeiten zu erinnern, wie es beispielsweise Charli xcx in ihrer Hommage an SOPHIE gemacht hat. Dieser Mix ist ein erster Schritt dahin. Tom-Luca Freund