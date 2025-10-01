September 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

James K – Friend (AD 93)

Das dritte Album der New Yorkerin James K kommt pünktlich zum aktuellen Revival von Shoegaze und Trip-Hop als Update der alten Schulen, ausgestattet mit ihrer sanften wie präsenten Stimme, die sich nahtlos zwischen komplexen Breakbeats und ausgereiften elektronischen Kompositionen einfügt. Was auf ihren ersten beiden LPs noch ziemlich experimentell, oft noisig und düster-ambient klang, hat sich auf der neuen Platte zu einer Handschrift entwickelt, die ihre hypnotische Stimme in den Mittelpunkt stellt, der Instrumentierung aber genug Raum lässt. Dazu bastelt sie atmosphärische Beats im Sinne von Neunziger-Acts wie den Cocteau Twins oder Boards of Canada, die sich nie ganz linear entwickeln, sondern immer wieder Brüche im Arrangement zulassen. Diese Struktur lässt ihre poppigen, langsam geloopten Vocals durchscheinen, deren Lyrik selten ganze Zusammenhänge aufgreift, sondern eher fragmentarisch neben den Pads und Soundscapes her schwebt. Damit hat James K sich einen neuen, selbstbewussten Sound geschaffen, der auch live funktioniert und etwa auf dem diesjährigen Waking Life in einem der besten Konzerte resultierte. Auf „Idea.2” klingt das mal frickeliger, nach Half-Time-Drum’n’Bass à la Instra:mental; „Play” hingegen ist der wohl poppigste Song, mit Emotionen auf Anschlag, verzerrten Gitarren und klar definierten Vocals und Breaks.

Gerade diese Vielzahl an Ausformungen ihres neuen Stils macht Friend zu einem richtig befriedigenden Album, das von vorne bis hinten Spaß bereitet und auch beim wiederholten Hören begeistert. Leopold Hutter

<a href="https://jameskmusic.bandcamp.com/album/friend">Friend von james K</a>