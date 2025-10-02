Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

Der Berner Club Stellwerk hat die kommenden Party der Veranstaltungsreihe „Techno Thursday” abgesagt. Der Grund: Der Promoter soll über WhatsApp eine Einladung mit rassistischem Inhalt versendet haben. Die Betreiber:innen reagierten mit einer Absage des nächsten Events am 30. Oktober. Ob die Veranstaltungsreihe weiterhin im Stellwerk stattfinden wird, ist noch unklar.

Der Club distanzierte sich außerdem von dem geteilten Inhalt. „Rassismus hat bei uns keinen Platz. Jegliche Form von Diskriminierung wird in keiner Weise toleriert”, heißt es in einer öffentlichen Stellungnahme. Und: Die Betreiber:innen des Stellwerks wollen aus dem Vorfall die „notwendigen Konsequenzen” ziehen.

Das Stellwerk in Bern ist seit Sommer 2023 eine Anlaufstelle für ein junges Publikum und veranstaltet neben Clubnächten auch Pubquize, Karaokeabende oder Flohmärkte. Außerdem befindet sich im Club tagsüber ein Bistro.