PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

Tom-Luca Freund

Der Techno-Club PAN in der Hannoveraner Nordstadt schließt. Grund dafür ist der Bau von 145 Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Club. Durch die Änderung von Bestimmungen aufgrund der Neubauten wäre das Feiern am aktuellen Standort nicht mehr möglich, heißt es in einem Statement des Clubs. „Deshalb gehen wir lieber jetzt mit einem guten Gefühl und ohne Stress, ohne Reue, ohne Konflikte”, so die Betreiber:innen.

Einige Instagram-Kommentare und ein Artikel der Hannoveraner Allgemeinen befeuern Gerüchte, dass das PAN an anderer Stelle neu eröffnet. Eine offizielle Stellungnahme gibt es aktuell noch nicht.

Das PAN, das unter dem Motto „Nice People Dancing To Good Techno Music” firmierte, existiert seit acht Jahren. Seitdem haben unter anderem Honey Dijon, Ellen Allien und DJ Hell dort gespielt. Musikalisch positioniert sich der Club zwischen Techno, House und Trance.

Das PAN am Engelbosteler Damm in Hannover (Foto: Google Street View)


Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.

Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.

Burning Man: Leiche entdeckt

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.
Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien” von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.
://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
