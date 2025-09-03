PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

Der Techno-Club PAN in der Hannoveraner Nordstadt schließt. Grund dafür ist der Bau von 145 Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Club. Durch die Änderung von Bestimmungen aufgrund der Neubauten wäre das Feiern am aktuellen Standort nicht mehr möglich, heißt es in einem Statement des Clubs. „Deshalb gehen wir lieber jetzt mit einem guten Gefühl und ohne Stress, ohne Reue, ohne Konflikte”, so die Betreiber:innen.

Einige Instagram-Kommentare und ein Artikel der Hannoveraner Allgemeinen befeuern Gerüchte, dass das PAN an anderer Stelle neu eröffnet. Eine offizielle Stellungnahme gibt es aktuell noch nicht.

Das PAN, das unter dem Motto „Nice People Dancing To Good Techno Music” firmierte, existiert seit acht Jahren. Seitdem haben unter anderem Honey Dijon, Ellen Allien und DJ Hell dort gespielt. Musikalisch positioniert sich der Club zwischen Techno, House und Trance.