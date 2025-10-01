Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

Michael Sarvi

Nach 40 Jahren bringt Roland wieder eine analoge Drummachine auf den Markt. Der Musikinstrumentenhersteller hatte in den Achtzigern insbesondere mit seinen Modellen TR-808 und TR-909 klangliche Grundlagen für diverse Genres der elektronischen Musik geschaffen. Die japanische Firma reagiert damit auch auf Kritik am digitalen Vorgängermodell TR-8S.

Technisch setzt Roland dabei auf das sogenannte Analog Circuit Behavior System. Hierfür wurden 16 Klangerzeuger den alten Schaltplänen der TR-909 und TR-808 nachempfunden, also analoge Bauteile benutzt, um den klassischen Drumsound von Roland so gut wie möglich zu reproduzieren. An der Entwicklung sollen namhafte Künstler wie Carl Craig, Floating Points und Underground Resistance beteiligt gewesen sein.

Natürlich setzt Roland auch bei der TR-1000 auf digitale Bauteile. Einige der analogen Drums der TR-808 werden im neuen Gerät digital erzeugt. Auch die meisten Filter und Effekte sind digital. Zwei Filter funktioneren aber durch analoge Synthese: Drive sowie ein State-Variable-Filter. Dazu kommen einige Funktionen für das Sampling, zum Beispiel ein Auto-Slice Mode, ein 64 Gigabyte umfassender interner Speicher und 2000 vorgespeicherte Samples.

Preislich liegt das Gerät bei 2699 Euro und ist damit günstiger als eine originale TR-808 oder TR-909 auf dem Gebrauchtmarkt, die eher mit Preisen in Richtung 5000 Euro zu Buche schlagen.

Roland TR-1000 (Foto: rolandsynthandaira/ instagram)


News

Weiterlesen

Spotify: CEO und Gründer Daniel Ek tritt zurück

News
Der umstrittene Spotify-CEO bekommt eine neue Rolle im Unternehmen. Das Tagesgeschäft wird von zwei Spotify-Managern übernommen.

Spotify: CEO und Gründer Daniel Ek tritt zurück

News
Der umstrittene Spotify-CEO bekommt eine neue Rolle im Unternehmen. Das Tagesgeschäft wird von zwei Spotify-Managern übernommen.

Roi Perez: Londoner Festival sagt Auftritt von israelischem DJ ab

Die pro-palästinensische Aktivist:innen-Gruppe Ravers for Palestine wirft Roi Perez unter anderem vor, „Israel zu normalisieren”.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

White Noise: Stuttgarter Club schließt wegen Anfeindungen

Die Schließung trifft die Stuttgarter Clubszene unerwartet, jetzt fallen viele Partys kurzfristig aus.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

Die Association of Independent Festivals fordert nach einer Anhörung im britischen Parlament Maßnahmen. Auch in den USA wächst der Druck.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
Roi Perez vor dem Berghain (Foto: Instagram / Roi Perez)

Roi Perez: Londoner Festival sagt Auftritt von israelischem DJ ab

News Die Redaktion -
Die pro-palästinensische Aktivist:innen-Gruppe Ravers for Palestine wirft Roi Perez unter anderem vor, „Israel zu normalisieren”.
Der Eingang des White Noise in Stuttgart (Foto: White Noise)

White Noise: Stuttgarter Club schließt wegen Anfeindungen

News Katharina Pittack -
Die Schließung trifft die Stuttgarter Clubszene unerwartet, jetzt fallen viele Partys kurzfristig aus.
Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)

Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

News Tom-Luca Freund -
Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.
Live-Nation-CEO Michael Rapino (Foto: Live Nation)

Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

News Tom-Luca Freund -
Die Association of Independent Festivals fordert nach einer Anhörung im britischen Parlament Maßnahmen. Auch in den USA wächst der Druck.
In der Ausstellung ist unter anderem die Original-DJ-Booth des Nova Festivals zu sehen. (Foto: Nova Exhibition)

Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

News Die Redaktion -
Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.
Der Tag der Clubkultur 2023 im Puticlub (Bild: Andrea Rojas)

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

News Tom-Luca Freund -
Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.
Damit ist auch der gesamte Spotify-Katalog auf den gebräuchlichen CDJs abspielbar (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

News Tom-Luca Freund -
Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

News Lea Jessen -
„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv