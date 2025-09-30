Mitglied jetzt!
Roi Perez: Londoner Festival sagt Auftritt von israelischem DJ ab

Die Redaktion

Der israelische DJ Roi Perez darf nicht im Rahmen des Festivals Origins in London auftreten. Das Festival sagte seinen Gig im Club FOLD ab, nachdem ein Blogpost einer pro-palästinensischen Aktivist:innengruppe erschienen war. Darin wird Perez unter anderem als „zentrale Figur des israelischen Nachtlebens” betitelt und dafür kritisiert, Israel zu „normalisieren”.

Perez sei „ein DJ, der mit seiner vorgeblich tapferen Von-der-Provinz-in-die-Metropole-Siedler-Geschichte und seiner Aneignung von schwarzer House Music das koloniale Narrativ eines wohlwollenden, queerfreundlichen, liberalen Zionismus chiffriere”, heißt es in dem Blogbeitrag weiter. Außerdem untergrabe er aktiv Boykott-Bestrebungen.

Roi Perez kam in Aschkelon zur Welt und wuchs unweit der Grenze zu Gaza auf. 2013 zog er nach Berlin und wurde als DJ bekannt. Perez ist Mitgründer der Partyreihe LAUNDRETTE, die 2021 ins Leben gerufen wurde und inzwischen regelmäßig in der Panorama Bar stattfindet, wo er seit Jahren eine Residency innehat.

In einem Beitrag forderte das Instagram-Kollektiv Ravers for Palestine Origins auf, den Auftritt abzusagen. Die Gruppe kritisierte, dass Perez Boykotte der Community untergrabe, Tel Avivs Nachtleben einen glamourösen Anstrich gebe und queere sowie subkulturelle Räume kooptiere. Auch eine Ausgabe von LAUNDRETTE im November 2023, deren Erlöse für israelische sowie palästinensische Zwecke genutzt werden sollten, verkörpere das „eliminatorische Projekt des liberalen Zionismus”.

Ravers for Palestine forderten zudem, dass Perez und die anderen LAUNDRETTE-DJs ihre Siedler-Staatsbürgerschaft öffentlich ablegen, kommerzielle Beziehungen zur Besatzung abbrechen, sich für ihre Rolle bei der Normalisierung Israels entschuldigen, Wiedergutmachungsmaßnahmen in Absprache mit palästinensischen Akteur:innen treffen und bestehende Boykotte gegen Clubs wie Berghain, HÖR und KKR-betriebene Venues respektieren, um die palästinensische Befreiung materiell zu unterstützen.

Origins erklärte in einem inzwischen gelöschten und auf reddit archivierten Instagram-Beitrag, dass die Absage nach intensiven Gesprächen erfolgt sei. Das Kollektiv betont seine klare Solidarität mit der palästinensischen Befreiung und die Absicht, keine Maßnahmen ergreifen zu wollen, die diese untergraben oder den israelischen Siedlerkolonialismus normalisieren. Es dankt dem FOLD für die Unterstützung sowie der Community für kritische Rückmeldungen und betont, dass Solidarität mehr als Worte bedeute: „Es gehe um Dialog, Lernen, Reflexion und die Sicherstellung, dass sich diese Werte in den Räumen und Partys, die wir veranstalten, wiederspiegeln”, heißt es von Festivalseite.

In den sozialen Netzwerken spalten sich die Meinungen. Während einige die Kritik von Ravers for Palestine unterstützen, sehen andere diese als ungerechtfertigt an und solidarisieren sich mit Perez.

Roi Perez vor dem Berghain (Foto: Instagram / Roi Perez)


Daniel Ek, nun ehemaliger CEO von Spotify (Foto: Spotify Press)

Spotify: CEO und Gründer Daniel Ek tritt zurück

News Tom-Luca Freund -
Der umstrittene Spotify-CEO bekommt eine neue Rolle im Unternehmen. Das Tagesgeschäft wird von zwei Spotify-Managern übernommen.
Der Eingang des White Noise in Stuttgart (Foto: White Noise)

White Noise: Stuttgarter Club schließt wegen Anfeindungen

News Katharina Pittack -
Die Schließung trifft die Stuttgarter Clubszene unerwartet, jetzt fallen viele Partys kurzfristig aus.
Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)

Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

News Tom-Luca Freund -
Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.
Live-Nation-CEO Michael Rapino (Foto: Live Nation)

Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

News Tom-Luca Freund -
Die Association of Independent Festivals fordert nach einer Anhörung im britischen Parlament Maßnahmen. Auch in den USA wächst der Druck.
In der Ausstellung ist unter anderem die Original-DJ-Booth des Nova Festivals zu sehen. (Foto: Nova Exhibition)

Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

News Die Redaktion -
Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.
Der Tag der Clubkultur 2023 im Puticlub (Bild: Andrea Rojas)

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

News Tom-Luca Freund -
Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.
Damit ist auch der gesamte Spotify-Katalog auf den gebräuchlichen CDJs abspielbar (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

News Tom-Luca Freund -
Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

News Lea Jessen -
„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.

