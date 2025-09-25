Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

Die immersive Ausstellung October 7, 06:29 AM – The Moment Music Stood Still öffnet vom 7. Oktober bis zum 16. November am Berliner Flughafen Tempelhof. Sie rekonstruiert das Gelände des Nova-Festivals im Süden Israels und erinnert mit multimedialen Installationen, forensischem Material sowie persönlichen Geschichten von Angehörigen an die Opfer des Hamas-Angriffs vor zwei Jahren.

„Die Ausstellung in Berlin zeigen zu können, ist ein bedeutender Moment”, erklärt Ofir Amir, Gründer und Produzent des Nova Festivals in der Pressemitteilung. Unter dem Motto „We will dance again” soll die Vision gemeinsamer Hoffnung weitergetragen werden.

Nova ist ein Psytrance-Festival, das am 6. und 7. Oktober in der Nähe des Kibbutz Re’im im Süden Israels abgehalten wurde. Am Morgen des 7.Oktober 2023 wurden dort 411 Besucher:innen ermordet, Hunderte verletzt und 44 in den Gazastreifen verschleppt. 14 der von dem Festivalgelände entführten Menschen befinden sich noch in der Hand der Hamas.

Nachdem die Ausstellung bereits in New York, Tel Aviv oder Los Angeles zu sehen war, ist Berlin nun die erste europäische Station. Tickets für knapp 20 Euro sind hier erhältlich.