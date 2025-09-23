fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

Die Ära des Berliner Techno-Kollektivs fhainest neigt sich ihrem Ende zu. Nach fünf Jahren und über 70 Veranstaltungen in über zehn Locations nimmt fhainest mit einer letzten Party Abschied.

Gegründet wurde das Kollektiv 2020 in der Corona-Pandemie mit dem Wunsch, Menschen in der Zeit des Abstandswahrens soweit möglich zusammenzubringen. Fünf Freund:innen aus zwei benachbarten WGs veranstalteten zunächst Free-Raves in Parks, wenig später wurde fhainest zur einer Gruppe von „15 Freund:innen, die, durch Musik vereint, stets versucht hat, Menschen zum Tanzen zusammenzubringen und sie mit positiven Emotionen zu beflügeln”, heißt es auf Instagram.

Unter dem Namen ONE LAST DANCE findet die Abschiedsparty am Freitag, den 10. Oktober, im Berliner Lokschuppen statt. Mit dabei sind unter anderem: Millie Forsberg, BIXBITA, TARS und Louis Harshman, der auch Teil des Kollektivs ist.

Dabei treten fhainest nicht nur als Veranstalter auf. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören auch die Labels DTECT Records und fhainest Records. Während fhainest Records vor allem den Sound des Kollektivs dokumentiert, bietet DTECT Records eine Plattform für Künstler:innen, die einen stiloffeneren Sound verfolgen. Eine weitere Ausgründung von fhainest-Mitstreiter:innen ist das Shifted Festival in Tutow in Mecklenburg-Vorpommern.

Die ursprüngliche Vision von bezahlbaren und unabhängigen Veranstaltungen ließe sich heute nicht mehr vollständig umsetzen, schreibt das Kollektiv in seinem Post. Steigende Kosten, veränderte Lebensumstände der Mitglieder und die aktuelle Realität in der Szene machen es zunehmend schwierig, die ursprüngliche Vision zu verfolgen, heißt es weiter.

Das Netzwerk von fhainest wird jedoch auch über das Ende der eigenen Partyreihe hinaus weiterexistieren, sowohl im Rahmen der beiden Labels als auch des Shifted Festivals, das bereits für den August 2026 angekündigt ist.