fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

Katharina Pittack

Die Ära des Berliner Techno-Kollektivs fhainest neigt sich ihrem Ende zu. Nach fünf Jahren und über 70 Veranstaltungen in über zehn Locations nimmt fhainest mit einer letzten Party Abschied.

Gegründet wurde das Kollektiv 2020 in der Corona-Pandemie mit dem Wunsch, Menschen in der Zeit des Abstandswahrens soweit möglich zusammenzubringen. Fünf Freund:innen aus zwei benachbarten WGs veranstalteten zunächst Free-Raves in Parks, wenig später wurde fhainest zur einer Gruppe von „15 Freund:innen, die, durch Musik vereint, stets versucht hat, Menschen zum Tanzen zusammenzubringen und sie mit positiven Emotionen zu beflügeln”, heißt es auf Instagram.

Unter dem Namen ONE LAST DANCE findet die Abschiedsparty am Freitag, den 10. Oktober, im Berliner Lokschuppen statt. Mit dabei sind unter anderem: Millie Forsberg, BIXBITA, TARS und Louis Harshman, der auch Teil des Kollektivs ist.

Dabei treten fhainest nicht nur als Veranstalter auf. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören auch die Labels DTECT Records und fhainest Records. Während fhainest Records vor allem den Sound des Kollektivs dokumentiert, bietet DTECT Records eine Plattform für Künstler:innen, die einen stiloffeneren Sound verfolgen. Eine weitere Ausgründung von fhainest-Mitstreiter:innen ist das Shifted Festival in Tutow in Mecklenburg-Vorpommern.

Die ursprüngliche Vision von bezahlbaren und unabhängigen Veranstaltungen ließe sich heute nicht mehr vollständig umsetzen, schreibt das Kollektiv in seinem Post. Steigende Kosten, veränderte Lebensumstände der Mitglieder und die aktuelle Realität in der Szene machen es zunehmend schwierig, die ursprüngliche Vision zu verfolgen, heißt es weiter.

Das Netzwerk von fhainest wird jedoch auch über das Ende der eigenen Partyreihe hinaus weiterexistieren, sowohl im Rahmen der beiden Labels als auch des Shifted Festivals, das bereits für den August 2026 angekündigt ist.

fhainest am 1. Mai in Berlin (Foto: Instagram / fhainest)


Das Elipamanoke in Leipzig (Foto: Elipamanoke)

Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

News Lea Jessen -
Die Leipziger Clublandschaft wurde in den letzten Jahren deutlich dünner. Auch das Elipamanoke macht sich nun Sorgen.
Das FADE in Münster (Foto: Docklands GmbH)

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

News Tom-Luca Freund -
Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.
Die ehemalige Location des Hamburger Waagenbau unter der Sternbrücke (Foto: Waagenbau / Instagram)

Hamburg: Museum macht geschlossene Techno-Clubs digital begehbar

News Lea Jessen -
Noch einmal einen Blick in die Hamburger Sternbrücken-Clubs werfen? Das Museum für Hamburgische Geschichte macht's möglich.
Foto: No Music For Genocide / Instagram

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

News Die Redaktion -
Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.
Die Alte Münze (Foto: Matthias Grünzig)

Alte Münze: Kulturstätte möglicherweise als Wohnraum genutzt

News Tom-Luca Freund -
Eine Tagesspiegel-Recherche zeigt: Der künstlerische Leiter der Alten Münze wohnte dort unter Umständen unerlaubt.
Das ROSA in Greifswald (Foto: Vy Tran / Instagram)

ROSA: Greifswalder Club schließt

News Lea Jessen -
Bevor es das ROSA gab, mussten junge Menschen aus Greifswald zum Feiern nach Berlin pendeln. Nun gibt der Club sein Aus bekannt.
Eine Party im Stahlwerk (Foto: Wikipedia)

Ampere: Neuer Techno-Club eröffnet im Düsseldorfer Stahlwerk

News Lea Jessen -
Nach der Eröffnung des Graf 39 startet in Düsseldorf mit dem Ampere ein weiterer Club, der Techno im Rheinland verspricht.
Die Teilnehmenden der Tresor Academy 2025 (Foto: Tresor Foundation)

Tresor Academy: Dritte Bewerbungsphase beginnt

News Lea Jessen -
Du träumst davon, deinen eigenen Club zu machen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig.

