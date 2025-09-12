Mitglied jetzt!
Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

Lea Jessen

Vom 12. bis zum 14. September feiert die Three Sound Expo mit einem interdisziplinären Veranstaltungsprogramm in Berlin Premiere. Das dreitägige Festival zum Thema „Political Disappointment” untersucht die Wirkung von Musik bei Protesten oder Revolutionen und findet im Oxi sowie im 20nine30 und in der daadgalerie statt.

Es geht es darum, Protestformen wie den Drei-Finger-Gruß aus Thailand oder Myanmar zu begreifen und zu verstehen, was diese mit der disruptiven Musik von Acts wie Wanton Witch oder ABADIR zu tun hat.

Die Expo ist Teil des Projekts Three Sounds of Revolution von Pisitakun Kuantalaeng und vereint die zentralen Thematiken: Solidarität („Indexsound”), Gleichheit („Middlesound”) und Freiheit („Ringsound”). Die Themen werden mit Konzerten, Live-Performances, Installationen und Diskussionsrunden parallel erlebbar gemacht. Abgerundet wird die Expo durch einen kuratierten Markt (Marketsound) und eine Abschlussparty im Oxi.

Die Veranstaltung ist als biennales Festival geplant und findet im Rahmen der Art Week statt.

Tickets für das gesamte Wochenende kosten 57 Euro und sind hier erhältlich.

Foto: Three Sound Expo
Wanton Witch ist eine der Artists auf der Three Sounds Expo (Foto: Wanton Witch)


Das Tor des Berliner Clubs Sisyphos (Foto: Wikipedia / Rio65Trio)

Sisyphos: Berliner Techno-Club lädt zum „Tag des offenen Tors”

News Katharina Pittack -
Gemeinsam mit all seinen Entchen, Vorträgen und Musik blickt das Sisyphos auf 17 Jahre Clubgeschichte zurück.
Foto: AMF Secret Raves / Instagram

Lüdenscheid: 27-Jähriger nach Rave verstorben

News Lea Jessen -
Im Märkischen Kreis werden regelmäßig sogennate Secret Raves organisiert. Nach einem solchen ist nun ein Mann verstorben.

Bayern: Regierung verhindert legalen Cannabis-Anbau

News Tom-Luca Freund -
Das Anbauen von Cannabis ist in Deutschland legal. Eine kontroverse Auslegung des Baurechts soll das auch beim letzten Cannabisclub in Bayern allerdings verhindern.
Die Freie Kulturkarawane in Weimar 2025 (Foto: Instagram / maxi.malmusic)

Kulturkarawane Weimar: Tanzdemo sorgt für Unmut

News Tom-Luca Freund -
Die Kulturkarawane zog am Wochenende mit einer Tanzdemo durch Weimar – Strecken-Anrainer:innen beschwerten sich über die Lautstärke.
Keith Nunnally (Foto: Ralphi Rosario / Facebook)

Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

News Lea Jessen -
Keith Nunnally war die Stimme hinter „Jack Your Body” und „Let The Music Take Control”. Jetzt trauert Chicago um einen wegweisenden Musiker.
Der Ponyhof in Frankfurt, einer der Gewinner der letzten Runde (Foto: Ponyhof Frankfurt)

Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

News Katharina Pittack -
Das Programm der Initiative Musik unterstützt Konzerte und Partys insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.
Voices From The Lake (Foto: Presse)

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

News Katharina Pittack -
13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
Eine Sommerparty von LUST KLUB (Foto: Dara Oroschakoff)

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News Lea Jessen -
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.

