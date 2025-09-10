Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

Katharina Pittack

Das Kulturförderprogramm Live 500 geht in die dritte Runde. Vom 15. bis 29. September, jeweils von 17 bis 17 Uhr, können sich kleine bis mittlere Musikspielstätten sowie regionale Veranstalter:innen kostenlos anmelden und mit etwas Glück einen Zuschuss erhalten, um das Fortbestehen kulturell wertvoller und diverser Livemusik-Programme zu sichern.

Für die dritte Runde steht knapp eine Million Euro bereit. Pro Antragsteller:in können maximal 20 Veranstaltungen gefördert werden, jeweils mit bis zu 250 Gästen bei Konzerten oder bis zu 500 Gästen, wenn überwiegend DJs auftreten. Jede Veranstaltung erhält einen Zuschuss von 500  Euro. Die Fördergelder werden nach dem Motto first come, first served vergeben.

Neu in diesem Jahr ist, dass Spielstätten und Veranstaltungen, die bereits in Runde 1 oder 2 gefördert wurden, nicht antragsberechtigt sind. Außerdem gilt eine Diversitäts-Quote von 50 Prozent als Förderkriterium: Mindestens die Hälfte der auftretenden Künstler:innen soll einer der in der Musikbranche unterrepräsentierten Gruppe angehören, wie FLINTA*, LGBTQIA*, Personen mit Rassismus- oder Antisemitismuserfahrung oder Personen mit Behinderung. Um einer fairen Vergütung von Künstler:innen nachzukommen, müssen Geförderte in diesem Programm eine Garantiegage von 150  Euro pro Solokünstler:in beziehungsweise 250 Pro pro Duo oder Band zahlen.

Live 500 ist ein Programm der Initiative Musik. Die Bundesmusikförderung geht davon aus, dass Live-Musikspielstätten und Veranstaltungen eine zentrale Rolle im vielfältigen Musikleben Deutschlands spielen. Sie sichern die lokale musikalische Grundversorgung, fördern künstlerische Experimente und bieten Nachwuchskünstler:innen die Möglichkeit, sich vor Publikum zu präsentieren. Mit Live 500 werden sowohl die Spielstätten und Veranstalter:innen als auch die auftretenden Künstler:innen unterstützt, insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.

Der Ponyhof in Frankfurt, einer der Gewinner der letzten Runde (Foto: Ponyhof Frankfurt)


News

Weiterlesen

Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

News
Keith Nunnally war die Stimme hinter „Jack Your Body” und „Let The Music Take Control”. Jetzt trauert Chicago um einen wegweisenden Musiker.

Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

News
Keith Nunnally war die Stimme hinter „Jack Your Body” und „Let The Music Take Control”. Jetzt trauert Chicago um einen wegweisenden Musiker.

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
Voices From The Lake (Foto: Presse)

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

News Katharina Pittack -
13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
Eine Sommerparty von LUST KLUB (Foto: Dara Oroschakoff)

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News Lea Jessen -
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

News Die Redaktion -
Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv