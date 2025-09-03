Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

Auf dem Indian Spirit Festival griff ein 32-jähriger Festivalbesucher eine Polizistin an und verletzte sie schwer. Das Psytrance-Festival fand vom 27. August bis zum 1. September in Eldena bei Ludwigslust statt.

Der Mann stand unter Drogeneinfluss und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er sollte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rettungswagen attackierte er die Beamtin mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf. Die Polizistin erlitt eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Prellungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie ist derzeit dienstunfähig.

Nach dem Angriff versuchte der Mann, aus dem Rettungswagen zu fliehen, konnte jedoch von weiteren Einsatzkräften gestellt werden. Auf Anweisung eines Arztes wurde er ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Trotzdem spricht die Polizei insgesamt von einem gelungenen Einsatz. Insgesamt wurden 98 Ermittlungsverfahren eingeleitet, 35 davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Durch Verkehrskontrollen wurden 39 Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung registriert.

Das Indian Spirit Festival findet jährlich in Mecklenburg-Vorpommern statt. Mit über 20.000 Besucher:innen zählt es zu den größten Psytrance-Festivals Deutschlands. Die erste Ausgabe fand 1999 statt. Zum Line-up gehören bekannte DJs wie Astrix, Blastoyz, Ranji und Phaxe.