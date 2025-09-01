Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

Tom-Luca Freund

Die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle scheinen vorläufig keinen Einfluss auf physische Musikprodukte zu haben. Die US-Zollbehörde bestätigte am Freitag, dass sogenannte „Informationsmaterialien” nicht unter die neuen Regeln fallen. Eine Maßnahme der neu eingeführten Regeln ist die Ausweitung der Zölle auf kleinere Produkte mit einem Wert unter 800 US-Dollar. Diese werden nun für Produkte aus der Europäischen Union mit 15 Prozent verzollt.

Andere Produkte der Musikkultur, zum Beispiel Poster und Kleidung, sind kein Teil der Ausnahme und werden mit dem vollen Zollsatz von 15 Prozent besteuert. Neben den höheren Preisen für die Kund:innen wird auch vor längeren Lieferzeiten gewarnt. Grund dafür sind ausführlichere Kontrollen beim Import.

Online-Musikmarktplätze wie Discogs oder Bandcamp haben neue Richtlinien für die Versendung von Waren in die USA herausgegeben. So wird etwa Delivered Duty Paid (DDP) als mögliche Lösung präsentiert. Dabei zahlen die Kund:innen alle anfallenden Zoll- und Lieferkosten im Vorhinein, damit es zu einem reibungslosen Versand kommt.

Foto: Ronile/Pixabay


News

Weiterlesen

Burning Man: Leiche entdeckt

News
Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.

Burning Man: Leiche entdeckt

News
Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen
Das Draaimolen 2023 (Foto: Rafael Dimiioniatis)

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

News Lea Jessen -
Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

News Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

News Tom-Luca Freund -
Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Ausschnitt aus „Take me to the Water: Baptism by Waters both Salty and Sweet” aus der Drexciya-Ausstellung (Foto: National Museum of African Art)

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News Tom-Luca Freund -
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.
Die Berliner Spreewiesn (Foto: Spreewiesn)

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

News Tom-Luca Freund -
Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
Das Nibirii-Festival 2025 (Foto: Nibirii / Facebook)

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News Lea Jessen -
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
Refuge Worldwide (Foto: Molly Maltman)

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

News Katharina Pittack -
Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins (Foto: Sounds Familiar)

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

News Katharina Pittack -
Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv