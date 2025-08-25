EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

Das EXIT-Festival hat ein Crowdfunding zur Sicherung des laufenden Betriebs gestartet. Mit der Aktion „Save EXIT Freedom” möchten die Betreiber:innen bis zu 100 Stellen hinter den Kulissen schützen. Hintergrund ist der massive finanzielle Druck der serbischen Regierung auf das Festival. Nachdem sich das EXIT mit den Anti-Korruptions-Protesten im Land solidarisiert hat, wurden 1,5 Millionen Euro an staatlicher Unterstützung und zusätzlich einige regierungsnahe Sponsorings gestrichen.

„Mit dieser Crowdfunding-Kampagne setzen wir uns für Unabhängigkeit ein”, sagt Festivalgründer Dušan Kovačević. „Wir sind fest davon überzeugt, dass dies ein Moment ist, in dem die Musikindustrie zeigen muss, dass sie gemeinsam stärker ist als jede Regierung der Welt.” Neben einer Spende können über die Crowdfunding-Seite auch Tickets für künftige Veranstaltungen gebucht werden.

Das EXIT-Festival existiert seit 2000 und war ursprünglich Teil der Friedensbewegung für den Balkan. Mittlerweile ist es eines der einflussreichsten Musik- und Kulturfestivals in Europa. Bei der diesjährigen Ausgabe Anfang Juli waren 200.000 Besucher:innen vor Ort. Im nächsten Jahr soll es es unter anderem einen Festivalableger an den ägyptischen Pyramiden von Gizeh geben. Außerdem soll eine „Global Tour” stattfinden, deren Entwicklung mit dem Crowdfunding gesichert werden soll.