News

EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

Tom-Luca Freund

Das EXIT-Festival hat ein Crowdfunding zur Sicherung des laufenden Betriebs gestartet. Mit der Aktion „Save EXIT Freedom” möchten die Betreiber:innen bis zu 100 Stellen hinter den Kulissen schützen. Hintergrund ist der massive finanzielle Druck der serbischen Regierung auf das Festival. Nachdem sich das EXIT mit den Anti-Korruptions-Protesten im Land solidarisiert hat, wurden 1,5 Millionen Euro an staatlicher Unterstützung und zusätzlich einige regierungsnahe Sponsorings gestrichen.

„Mit dieser Crowdfunding-Kampagne setzen wir uns für Unabhängigkeit ein”, sagt Festivalgründer Dušan Kovačević. „Wir sind fest davon überzeugt, dass dies ein Moment ist, in dem die Musikindustrie zeigen muss, dass sie gemeinsam stärker ist als jede Regierung der Welt.” Neben einer Spende können über die Crowdfunding-Seite auch Tickets für künftige Veranstaltungen gebucht werden.

Das EXIT-Festival existiert seit 2000 und war ursprünglich Teil der Friedensbewegung für den Balkan. Mittlerweile ist es eines der einflussreichsten Musik- und Kulturfestivals in Europa. Bei der diesjährigen Ausgabe Anfang Juli waren 200.000 Besucher:innen vor Ort. Im nächsten Jahr soll es es unter anderem einen Festivalableger an den ägyptischen Pyramiden von Gizeh geben. Außerdem soll eine „Global Tour” stattfinden, deren Entwicklung mit dem Crowdfunding gesichert werden soll.

Sara Landry bei ihrem Auftritt in der Dance Arena des EXIT-Festivals 2025 (Foto: EXIT / Miloš Krstić)


News

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

News
Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

News
Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
News Tom-Luca Freund -
Jay Haze: DJ und Producer verstorben

Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.
News Maximilian Fritz -
Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
News Tom-Luca Freund -
Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
News Tom-Luca Freund -
Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.
News Katharina Pittack -
KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
News Tom-Luca Freund -
Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
News Katharina Pittack -
Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
News Tom-Luca Freund -
