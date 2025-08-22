Mitglied jetzt!
Jay Haze: DJ und Producer verstorben

Maximilian Fritz

Jay Haze ist verstorben. Das teilte Marc Schneider in einem Instagram-Post mit. Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht.

Jay Haze zog in den Nullerjahren von Philadelphia nach Berlin, wo er in der hiesigen Szene Fuß fasste. Nicht nur gründete er einflussreiche Labels wie Contexterrior oder dessen Sublabel Tuning Spork, sondern gelangte unter weiteren Aliassen wie Dub Cord oder in Gruppenkonstellationen wie Fuckpony oder Bearback zu Bekanntheit und veröffentlichte auf Plattformen wie BPitch, Get Physical oder Cocoon.

Jay Haze stand für einen jazzigen, minimalen Sound, den er als Fuckpony zu Beginn gemeinsam mit Samim kultivierte und der starre Konventionen spielerisch zu überwinden verstand. Er kollaborierte gleich mehrfach mit Ricardo Villalobos, etwa 2008 im Rahmen der Single Mellow Dee. 2005 veröffentlichte er sein Debütalbum Love For A Strange World, das Downtempo, Minimal, Dub und verzerrte Vocals in einem experimentellen Rahmen einte. 2009 mixte er die 47. Ausgabe der fabric-Reihe und schuf damit ein idiosynkratisches Zeitdokument des Minimal und Tech-House der späten Nullerjahre. Als Remixer trat er für Acts wie DJ Hell und P. Diddy in Erscheinung. 2014 erschien mit Finding Oriya, das er gemeinsam mit ESP produzierte, Jay Hazes letztes Album. Darauf kombinierte das Duo die Griffigkeit des Post-Minimal mit poppigen Melodien.

Marc Schneider beschreibt Jay Haze in seinem Kondolenz-Post als „kontroverse Figur, die wie viele Künstler mit ihren Dämonen kämpfte”, aber auch als „hingebungsvollen Freund”. „Die Techno- und House-Welt hat eine einzigartige Seele verloren, und ich habe einen Partner und Freund verloren. Ruhe in Frieden, Jay. Du wirst schmerzlich vermisst werden, aber deine Musik und dein Geist werden weiterleben”, heißt es am Ende des Textes.

Jay Haze (Foto: Presse)


Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

News
Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

News
Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
News Tom-Luca Freund -
Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.
News Katharina Pittack -
KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
News Tom-Luca Freund -
Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
News Katharina Pittack -
Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
News Tom-Luca Freund -
Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

Auf der französischen Fête de la Musique wurden kürzlich bereits Vorfälle zur Anzeige gebracht. Nun werden weitere in Kanada vermutet.
News Lea Jessen -
The Blessed Madonna: Festival-Auftritt aufgrund politischer Einschränkungen abgesagt

Superstruct ist Eigentümer des Boardmasters. Dort sagte The Blessed Madonna nun ab, weil man ihr politische Botschaften verbot.
News Katharina Pittack -
Project: Innsbrucker Club muss schließen

Das Clubsterben macht auch vor Österreich nicht Halt. Dort muss mit dem Project eine Institution der Tiroler Untergrundkultur schließen.
News Tom-Luca Freund -
