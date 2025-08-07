Mitglied jetzt!
News

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

Tom-Luca Freund

Der Berner Verein R.A.V.E. hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um eine der größten privaten Sammlungen von Techno-Vinyl zu sichern. Ziel ist die Schaffung eines öffentlich zugänglichen Archivs, in dem die mehr als 20.000 Platten – vor allem „Club- und Rave-Hits der Jahre 1995 bis 2005” – zugänglich gemacht werden sollen. Zur Finanzierung eines Vereinslokals und der Katalogisierung der Sammlung sollen zunächst 40.000 Schweizer Franken (circa 42.500 Euro) gesammelt werden.

Die Sammlung gehört dem Schweizer DJ Pure. Ursprünglich bot er sie zu einem Verkaufspreis von knapp 85.000 Euro auf einer Online-Plattform an. Nach diversen Aufrufen zur Bewahrung der einzigartigen Sammlung entstand der Verein R.A.V.E. –eine Abkürzung für „Schweizerischer Verein für die Recherche, Archivierung & Vermittlung elektronischer Musik”. In dem Verein sind unter anderem Olivia Gamper als Präsidentin oder Schweizer Szenegrößen wie DJ Noise organisiert. Diese erhalten die Platten für einen Bruchteil des eigentlichen Verkaufswerts.

Neben der Sammlung von DJ Pure will R.A.V.E. langfristig auch weitere Sammlungen aufnehmen. Ein weiteres Ziel ist, dass sich der Verein durch DJ-Kurse oder Event-Formate selbst finanziert.

Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)


