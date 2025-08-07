Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

Katharina Pittack

Zum ersten Mal fördert die Stadt Salzburg die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich.  65.900 Euro sollen demnächst an acht Salzburger Kollektive fließen. Zu den Geförderten zählen Lunar, enorm, die Salzburger Club Commission, Urban Rumble, der Klubkultur Club vierundvierzig, PLAB Recordings sowie Perschtl Lorenz & Tiefdruck

„Salzburgs Kulturlandschaft lebt von ihrer Vielstimmigkeit – und die Clubkultur ist ein unverzichtbarer Teil davon”, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger. Die Stadt sehe darin mehr als nur Unterhaltung, sondern einen kreativen und sozialen Raum, der junge Stimmen stärkt und die Kulturszene bereichert. 

„Einen wichtigen Schritt zur Sichtbarkeit der lokalen Clubkultur” erkennt darin auch Kulturabteilungsvorständin Dagmar Aigner. „Musik generell ist in Salzburg seit jeher ein Grundpfeiler der Kulturlandschaft und nimmt sowohl in der Außenwahrnehmung von Salzburg wie auch finanziell in der Kulturförderlandschaft vergleichsweise einen großen Raum ein.”

Der Vorstand der Clubcommission Salzburg begrüßt die Entscheidung. Die Sonderförderung könne „einen nachhaltigen Beitrag zur Lebensqualität und musikalischem Anspruch dieser Stadt beitragen”, so Annabell Bayer-Oves.

Urban Rumble Party (Foto: Instagram)


News

Weiterlesen

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

ANIMA: Ernste Anschuldigungen gegen Gründer Jin-Su

Ehemalige Partner, darunter auch die ELSE, distanzieren sich öffentlich und beenden die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollektiv.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

In Downtown LA sind illegale Warehouse-Partys längst keine Seltenheit mehr. Auf einer dieser Partys kam es am Montag zu einer Schießerei.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Bingen: Festnahme nach erneutem Drogenfund

Erst letzte Woche wurden zehn Kilogramm Kokain in Worms sichergestellt. Nun stellt die Polizei mehr als zehn Kilogramm Amphetamin sicher.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Feinkost: Doku über Harzer DIY-Club erschienen

Aus einer leerstehenden Fleischerei in Ballenstedt entstand der Feinkost-Club, ein Hotspot für elektronische Musik in der Provinz.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

EXIT: Festival-Ableger an den Pyramiden von Gizeh geplant

Gerade fand das EXIT zum letzten Mal in Serbien statt. Nun will der Gründer ein Festival am UNESCO-Weltkulturerbe veranstalten.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Skee Mask: Fünfte Alphabet-Compilation veröffentlicht

Im März 2022 begann der Münchner DJ und Producer Skee Mask Track-Skizzen zu veröffentlichen. Nun ist er beim Buchstaben E angekommen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
Der UKW Club in Rostock befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk (Foto: UKW, Facebook)

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News Lea Jessen -
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

News Tom-Luca Freund -
Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
Anima Gründer Jin-Su (Foto: SoundCloud)

ANIMA: Ernste Anschuldigungen gegen Gründer Jin-Su

News Katharina Pittack -
Ehemalige Partner, darunter auch die ELSE, distanzieren sich öffentlich und beenden die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollektiv.
14th Place in Los Angeles (Foto: Street View)

Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

News Lea Jessen -
In Downtown LA sind illegale Warehouse-Partys längst keine Seltenheit mehr. Auf einer dieser Partys kam es am Montag zu einer Schießerei.
Amphetamin (Foto: wikipedia / DMTrott)

Bingen: Festnahme nach erneutem Drogenfund

News Lea Jessen -
Erst letzte Woche wurden zehn Kilogramm Kokain in Worms sichergestellt. Nun stellt die Polizei mehr als zehn Kilogramm Amphetamin sicher.
Der Feinkost-Club in Ballenstedt (Foto: Facebook / Feinkost Club)

Feinkost: Doku über Harzer DIY-Club erschienen

News Lea Jessen -
Aus einer leerstehenden Fleischerei in Ballenstedt entstand der Feinkost-Club, ein Hotspot für elektronische Musik in der Provinz.
Die Pyramiden von Gizeh (Foto: Wikipedia / Ricardo Liberato)

EXIT: Festival-Ableger an den Pyramiden von Gizeh geplant

News Tom-Luca Freund -
Gerade fand das EXIT zum letzten Mal in Serbien statt. Nun will der Gründer ein Festival am UNESCO-Weltkulturerbe veranstalten.
Skee Mask (Foto: Presse)

Skee Mask: Fünfte Alphabet-Compilation veröffentlicht

News Lea Jessen -
Im März 2022 begann der Münchner DJ und Producer Skee Mask Track-Skizzen zu veröffentlichen. Nun ist er beim Buchstaben E angekommen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv