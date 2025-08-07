Zum ersten Mal fördert die Stadt Salzburg die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich. 65.900 Euro sollen demnächst an acht Salzburger Kollektive fließen. Zu den Geförderten zählen Lunar, enorm, die Salzburger Club Commission, Urban Rumble, der Klubkultur Club vierundvierzig, PLAB Recordings sowie Perschtl Lorenz & Tiefdruck.

„Salzburgs Kulturlandschaft lebt von ihrer Vielstimmigkeit – und die Clubkultur ist ein unverzichtbarer Teil davon”, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger. Die Stadt sehe darin mehr als nur Unterhaltung, sondern einen kreativen und sozialen Raum, der junge Stimmen stärkt und die Kulturszene bereichert.

„Einen wichtigen Schritt zur Sichtbarkeit der lokalen Clubkultur” erkennt darin auch Kulturabteilungsvorständin Dagmar Aigner. „Musik generell ist in Salzburg seit jeher ein Grundpfeiler der Kulturlandschaft und nimmt sowohl in der Außenwahrnehmung von Salzburg wie auch finanziell in der Kulturförderlandschaft vergleichsweise einen großen Raum ein.”

Der Vorstand der Clubcommission Salzburg begrüßt die Entscheidung. Die Sonderförderung könne „einen nachhaltigen Beitrag zur Lebensqualität und musikalischem Anspruch dieser Stadt beitragen”, so Annabell Bayer-Oves.