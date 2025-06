Neapel: Drogenfahnder finden 100 Kilo Ketamin in Pasta-Lieferung

Drogenfahnder haben bei einer Routinekontrolle von Lebensmitteln in Neapel mehr als 100 Kilogramm Ketamin sicherstellen können. Die Drogen waren in Pasta-Verpackungen versteckt und hätten in die USA verschifft werden sollen.

Auffällig war den Behörden demnach der Zielort Los Angeles und der deklarierte Warenwert. Die Drogen hätten in den USA einen mehrstelligen Millionenbetrag im illegalen Handel einbringen können.

Ketamin verlangsamt die Wahrnehmung von Zeit und Raum und kann so ekstatische wie entfremdende Zustände erzeugen. In der Club- und Festival-Szene ist der Ketamin-Konsum in den letzten Jahren signifikant gestiegen.