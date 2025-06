Ibiza: Feuer auf Partymeile dank Ushuaïa-Personal gelöscht

An der Platja d’en Bossa, Ibizas beliebteste Partymeile, brach in der Nacht auf Dienstag ein Flächenbrand aus. Das Sicherheitspersonal des benachbarten Clubs Ushuaïa war mit Feuerlöschern als Erstes vor Ort. Außerdem rückten 18 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen an und bekämpften die Flammen bis in die Morgenstunden.

Drei Restaurants wurden dennoch vollständig zerstört. 60 Wohnungen mussten vorübergehend evakuiert werden. Fünf Anwohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung, ein Feuerwehrmann kleinere Verbrennungen.

Bürgermeister Vicent Roig aus Sant Josep würdigte das rasche Handeln des Ushuaïa-Sicherheitsteams. Der Brand beschädigte auch Teile eines benachbarten Hotels sowie eine Dünenlandschaft am Strand. Laut Stadtverwaltung seien wiederholt Pflegearbeiten für das Gebiet beantragt worden, die jedoch nicht umgesetzt wurden. Die Brandursache ist noch unklar, erste Hinweise deuten auf einen Zwischenfall auf einer Restaurant-Außenterrasse hin.