LAGØ Beach: Neue Open-Air-Location in Köln eröffnet

Am Fühlinger See im Norden Kölns entsteht mit LAGØ Beach Cologne ein neuer Ort für elektronische Musik unter freiem Himmel. Die neue Open-Air-Location feiert am 8. Juni Premiere – und zwar mit der Sommerausgabe von Solar Elektro Sound, einer Kölner Veranstaltungsreihe, die bislang ausschließlich im Club stattfand. Für das Format bedeutet der Auftakt nicht nur den Start in die Saison, sondern auch das erste Event direkt am Strand.

Mit LAGØ Beach wird eine bislang unbespielte Fläche am Fühlinger See für Musik- und Kulturveranstaltungen erschlossen. In den kommenden Monaten sollen dort regelmäßig Open-Air-Events stattfinden, bei denen insbesondere bekannte Eventreihen erstmals ein Outdoor-Setting erhalten. Dabei versteht sich LAGØ Beach als flexibler Raum für kuratierte Veranstaltungen mit klarer elektronischer Ausrichtung.

Hinter dem Projekt steht die Kölner Invora Services GmbH, die sich auf die Konzeption und Durchführung von Events spezialisiert hat. LAGØ Beach startet zunächst in eine Testphase, bei der Erfahrungen gesammelt und das neue Gelände auf seine langfristige Bespielbarkeit geprüft werden soll. Das Unternehmen denkt bereits über eine Ausweitung des Konzepts nach, unter anderem auf Städte wie Hamburg oder Berlin.

Mit der neuen Location bekommt Köln zum Sommerauftakt eine zusätzliche Plattform für elektronische Musik jenseits klassischer Clubräume. LAGØ Beach versteht sich dabei nicht nur als neue Adresse für Tagesveranstaltungen am Wasser, sondern auch als Modell für mögliche Entwicklungen in anderen urbanen Räumen.